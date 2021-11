Cuáles son los talles de ropa más difíciles de conseguir en Argentina

La organización AnyBody Argentina realiza cada año una encuesta de talles donde se visibiliza la dificultad de los argentinos para encontrar ropa adecuada. Este 2021, los resultados no muestran que la situación haya cambiado respecto a estudios anteriores.

Concretamente, el informe señala que el 63 % de las personas encuestadas "plantea tener problemas para encontrar talle" siempre y frecuentemente. Mientras que solo el 13 % "manifestó nunca tener problema para encontrar talle". Para conocer mayores precisiones, MDZ Radio consultó con Samanta Alonso, activista y voluntaria de AnyBody.

En diálogo con la radio, Alonso analizó estos resultados y reconoció que "generalmente todos los años se repiten esos números". En esta odisea en busca de adquirir vestimenta, "los talles intermedios son los más difíciles de conseguir" y la prenda más compleja son los pantalones o jeans.

Por otro lado, el estudio refleja que "el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada", por lo que "el 55 % responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo".

"Es importante entender el impacto que las personas tienen en relación con su cuerpo como consecuencia de no encontrar talla, siempre tiene que ver con pensar que la culpa es nuestra y no de la industria textil que no hace talles para todos", insistió la activista.

Asimismo, otro dato preocupante viene dado por las consecuencias que esto provoca a largo plazo. "Casi el 20 % de los encuestados manifestaron realizar alguna conducta de riesgo para el desarrollo de desórdenes alimentarios (abstenerse de comer, tener atracones, vomitar, hacer ejercicio excesivo, ponerse a dieta para bajar de peso) al momento de no encontrar talle", continúa advirtiendo AnyBody.

De acuerdo a lo que señaló Samanta Alonso en MDZ Radio, es urgente la implementación de la ley de talles. Esta fue reglamentada y por ahora el INTI se encuentra realizando el estudio antropométrico "para saber cuánto miden los cuerpos argentinos".

Es que el problema pareciera ser que "actualmente las marcas usan las normas IRAM, que no están basadas en cuerpos de nuestro país", lo que genera no solo consecuencias al momento de hacer la compra, sino también en la aceptación de los cuerpos.