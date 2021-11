A un año, la gente recuerda cómo se enteró de la muerte de Maradona

Hace un año, llegó el día que nadie pensó que alguna vez iba a llegar. O tal vez todos, sin importar si eran “pro” o “anti”, sabíamos que llegaría eventualmente, pero nunca lo habíamos podido imaginar. Había zafado de tantas situaciones, unas no tan graves y otras peores que la que se lo llevó. Por eso, hay una pregunta que sigue resonando entre todos los rincones donde haya un maradoniano: ¿cómo te vas a ir, Diego?

“Yo lo veía inmortal”, dice Rodrigo. “Mi hermano me dijo ‘Murió Maradona’ y yo le dije ‘No te creo’”, cuenta una chica. Estas respuestas son entendibles porque Maradona es mucho más que un jugador de fútbol: un ídolo, una bandera, un símbolo, un superhéroe de esos que pueden verse vencidos, pero al final siempre vencen.

Bandera de Maradona en Plaza de Mayo

A partir del 2020, el 25 de noviembre pasó a ser una fecha que quedará para siempre en la memoria. Un antes y un después. Y, como siempre sucede con esos hechos que pegan duro, todos se acuerdan que estaban haciendo el momento exacto en el que se enteraron de la noticia sobre Diego Armando Maradona en el mediodía de aquel fatídico miércoles de noviembre.

Diego no es argentino. Maradona sí, pero este otro Diego no. Diego es un extranjero de 36 años, nacido en 1985, al que le preguntamos cómo recordaba el momento en el que se enteró de la noticia: “Yo estaba trabajando en mi casa. En esta época en que todo es viral… vi la noticia y tuve que dejar de trabajar. Fui al living, abrí una botella de whisky y me tomé un vaso en nombre del Diego”, recuerda, mientras desvía la mirada hacia otro lado.

La gente llora a Diego

Otro maradoniano que prestó su testimonio para esta nota fue Rodrigo. Él es un hombre en situación de calle, adicto a las drogas y el alcohol, como él mismo describió en el video. Al principio, no quería hablar y expresó que no sabía nada de fútbol pero cuando escuchó que la pregunta era sobre Maradona dijo: “Pregúntame lo que quieras, yo lo amo al Diego”, tirando besos al cielo.

“Yo estaba internado en un centro debido a mi adicción a las drogas. Me dolió muchísimo. Yo siempre decía ‘lo quiero conocer a Diego antes de que yo me muera, porque creía que yo me iba a morir primero, no él, ¿entendés? Yo lo veía inmortal”, narraba Rodrigo.

Un día como hoy, pero hace un año, nos enteramos de la noticia más triste. A muchos los golpeó tan duro como la pérdida de alguien cercano, tal vez porque al Diego lo sentían cerca suyo todo el tiempo. En esta nota no se habla de Maradona en tiempo pasado ni se lo nombra seguido de la palabra muerte porque, como bien dijo Rodrigo fuera de cámara, “Diego no se murió, porque vive en los corazones de todos los que lo amamos”.