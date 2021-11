Búsqueda laboral y redes sociales

Las búsquedas laborales se van modificando con el correr de los años y el surgimiento de nuevas plataformas que permiten acceder a la información personal de los usuarios posibilitan el acceso al mercado laboral de millones de personas. Las estrategias de los empleadores a la hora de reclutar van de la mano con las posibilidades de visibilizar las aptitudes y habilidades cada vez mayores que tienen los interesados.

Las redes sociales sirven como motor de búsqueda para las empresas que necesitan reclutar personal ya que los potenciales empleados pueden acceder a las entrevistas de trabajo sin la necesidad de pasar previamente por una consultora, pero también para concretar proyectos laborales personales y autogestivos.

Luisina Fragapane es licenciada en Comunicación Social y utiliza sus redes diariamente para dar vida a un proyecto personal que nació hace unos años denominado The Lula Fru Project (TLFP). Defensora del uso de las plataformas y consciente de los cambios que se gestan en cuanto a las características que se tienen en cuenta a la hora de reclutar personal, explica: "Antes se valoraba mucho de dónde venías (universidad, por ejemplo), y hoy se tienen en cuenta otros valores: el trabajo en equipo, la comunicación, la flexibilidad, la empatía, el deseo de aprender y crecer continuamente".

Las redes sociales posibilitan el acceso al mercado laboral si son utilizadas de forma adecuada

"En el 2015 envié mi CV a una consultora y gracias a eso me entrevistaron para el trabajo que hice hasta fines del 2017. No tenía contactos adentro de la empresa ni nada por el estilo; fue todo por CV, entrevistas y afinidad. Hoy en día, LinkedIn pisa fuerte al momento de buscar y/o encontrar la posibilidad de generar una entrevista y conocer ciertos puestos de trabajo", destacó.

El protagonismo que tomaron las redes sociales se hizo evidente los últimos años ya que posibilitan todo tipo de interacciones y generan contextos que pueden potenciar los proyectos personales y laborales. "Creo que son herramientas que, si aprendemos a usar bien, nos pueden ayudar a encontrarnos con personas clave, o incluso también a establecernos en ciertos lugares que pueden ser relevantes para el futuro de nuestro crecimiento profesional", explicó Luisina.

Los empleadores tienen en cuenta los perfiles en redes a la hora de reclutar a sus potenciales empleados por esa razón es fundamental tener un perfil acorde al puesto que queremos obtener. "Los equipos de Recursos Humanos suelen contactar por LinkedIn; por eso es muy importante apelar a la claridad en la descripción de habilidades, experiencia, etc. También se tiene muy en cuenta si las personas son referidas por alguien de adentro de la empresa", destacó.

Mercado laboral

Los perfiles que las empresas buscan en los candidatos fueron cambiando con el tiempo, pero ahora hay habilidades que comenzaron a tener más interés que otras. Según el estudio realizado por de Adobe, LinkedIn y Civitas Learning los cambios en el mercado laboral en la última década son numerosos. Hoy en día, las empresas prefieren contratar a personas que tengan habilidades creativas, de comunicación, flexibilidad y trabajo en equipo.

La elección de la red social para utilizar depende del rubro y del objetivo que cada persona tenga. LinkedIn es un gran espacio para dar a conocer tus habilidades o también para reflexionar sobre ciertos temas que hacen a tu perfil profesional. "En el caso de Instagram, Facebook o Twitter tienen que ver más con el tiempo de ocio de una persona (o al menos así lo vivo yo), mientras que LinkedIn es (o se espera que sea) más "formal"... aunque yo he optado por ser de la misma forma en todas las redes que frecuento", destacó.

Consejos para utilizar las redes en búsquedas laborales

Luisina brindó algunas claves para conseguir trabajo a través de las redes y destacó que es importante saber cómo manejarse en cada una y siempre intentar ser transparente. "Lo ideal sería aprender a habitar el mundo virtual de la manera más real que podamos", agregó. Entre los consejos para la utilización de las redes en las búsquedas laborales mencionó:

Mantener el perfil actualizado.

Interactuar, ya sea compartiendo contenidos o generándolos.

Seguir a personas que sean referentes en los lugares a los que se quiere apuntar.

Animarse a conectar con quienes reclutan

Estar al tanto de qué se valora más en cada red social, y potenciar eso.

The Lula Fru Project: un ejemplo de proyecto en redes

El proyecto surgió a partir de la interacción entre amigos y amigas a través de las redes sociales. "Al principio enviaba alguna pregunta por whatsapp (por ejemplo: "si la vida fuera un objeto, ¿qué sería?"), mis amigos me respondían, diseñaba una imagen y la subía a Facebook e Instagram para mostrar los resultados", destacó Luisina.

Con el tiempo decidió escribir sus propias reflexiones y volcarlas netamente en Instagram a través de un perfil 100% dedicado al proyecto. En ese momento surgieron posibilidades de expansión a través de la difusión de esa marca en diferentes negocios de la provincia que tomaron la propuesta y la incorporaron a la oferta que realizaban en sus rubros.

"Me asombró mucho el impacto que tuvo y tienen... confirmé mi teoría de que si usamos bien las redes sociales, podemos cambiar la vida de las personas, aunque sea con una simple frase que le llegue en el momento indicado" y agregó: "Este proyecto me ha generado muchos contactos interesantes, y siempre es un tema de conversación durante una entrevista laboral. Lo planteo desde mi lugar como comunicadora social y sigo defendiendo el uso consciente de las redes cuando se persigue algún objetivo en particular".