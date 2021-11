Abusos, pedofilia, arreglos: revelaciones escandalosas del fútbol mundial

Romain Molina es un periodista deportivo francés reconocido a nivel mundial por sus colaboraciones con medios como The New York Times, The Guardian, BBC y otros de alto calibre. Anoche, en un Twitter Spaces (modalidad de Twitter en la que un usuario hace una charla para hablar sobre cualquier tema) que quedará para la historia, reveló muchos secretos ocultos del fútbol mundial y avisó: “De igual manera, no están preparados para lo que publicaré en marzo-abril del 2022”.

Romain Molina, el periodista francés que destapó el escándalo

En esta charla abierta de Twitter, el periodista francés Molina apuntó contra todos, sin discreción: jugadores de la selección francesa, presidentes de federaciones, la estrella del fútbol femenino Megan Rapinoe, el lateral izquierdo del Real Madrid Ferland Mendy, entre otros: no se salvó nadie.

Las acusaciones varían, pero sin dudas las más graves son las de abuso sexual a menores y violencia doméstica.

Siempre según Molina, un jugador francés llamado Elye Wahi obligaba a jugadores de las inferiores del club Caen (actualmente en la segunda división del fútbol francés) a masturbarse enfrente suyo en los baños de las instalaciones del club. El jugador abandonó el club pero se desconocía el motivo, hasta ayer.

Elye Wahi, acusado de abusar de jugadores de inferiores

Un jugador de la selección francesa (del cual Molina no reveló su nombre) organizó una fiesta en su casa, en la que había defecado en la boca de sus invitados mientras lo filmaban. Suena tan asqueroso como increíble.

Un club de la Ligue 1 de Francia (primera división) habría encubierto un caso de pedofilia en su centro de entrenamiento. Se trata de un joven africano al que le habrían “lavado el cerebro” mediante drogas, antes de devolverlo a su país de origen.

Las acusaciones hacia el fútbol francés no quedan ahí: Molina dijo que “los niveles más altos de la Federación Francesa de Fútbol están llenos de abusadores sexuales, todos encubiertos por Noël Le Graët (presidente de la federación)”.

Noël Le Graët, presidente de la FFF

También habló sobre Ferland Mendy, lateral francés de 26 años que juega en el Real Madrid. Sobre este, Molina dio a conocer que en 2018, cuando todavía jugaba para el Olympique de Lyon, Mendy abusó física y sexualmente a dos mujeres: a una de las mujeres le habría dado una patada en la cabeza que le causó daños cerebrales e, inmediatamente después, les mostró su pene. Las damnificadas presentaron denuncias, pero tanto el agente del jugador como el club se encargaron de amenazarlas para que su caso no se diera a conocer. Ambas denuncias se retiraron “misteriosamente” 48 horas después.

Mendy, acusado de abuso sexual y físico

Bajo el mismo tema, Molina reveló que más de 400 jugadoras de la Ligue 1 y de la Premier League inglesa fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas, y esto ha provocado que contraigan “severas enfermedades anales". Todos estos datos saldrán en una investigación que se publicará en diciembre, según el periodista francés.

Por otro lado, Molina acusó a Megan Rapinoe, figura estadounidense del fútbol femenino reconocida por su activismo en relación al feminismo y a la comunidad LGTBQ+, de “preferir recaudar dinero en lugar de defender los derechos de las niñas abusadas sexualmente” en el mundo del fútbol.

Megan Rapinoe, estrella del fútbol estadounidense

También, agregó que un reconocido entrenador internacional, que en 2017 fue despedido por la cadena de televisión en la que trabajaba, fue denunciado por abusar sexualmente a dos niñas de 13 años. Molina dijo que un jugador muy idolatrado en Francia ayudó a encubrir este caso, que implicaría directamente a la Federación Francesa.

Molina apuntó sobre el fútbol asiático y africano: sobre el primero, dijo que muchos jugadores se niegan a competir en partidos de selecciones de ese continente porque están arreglados de antemano.

Sobre el fútbol de África, dijo que muchos presidentes de federaciones de fútbol de ese continente son frecuentados en sus oficinas por prostitutas y utilizan el dinero de sus organismos para pagarles.

Otra grave acusación fue para el fútbol de la República Democrática del Congo: Molina reveló que el mayor centro de formación de jugadores de Kinshasa, capital congoleña, está manejado por pederastas. Además, acusó al presidente del arbitraje del fútbol de Colombia de ser un “pedófilo reincidente encubierto por las más altas instituciones”.

Romain Molina cerró su histórico y altamente polémico Twitter Spaces diciendo: “El resto se los cuento en marzo, en un Spaces que será dedicado para la Federación Francesa de Fútbol”. También anunció que, luego de esto, se dedicará a otro tipo de investigaciones.