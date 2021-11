Cómo afecta el covid-19 a los bebés recién nacidos, según expertos

En Estados Unidos, se realizó un estudio para conocer cuán frecuente son los casos de bebés afectados por covid-19 y en qué porcentaje requieren hospitalización. Si bien la mayoría de las personas que desarrollan la enfermedad son adultos, los bebés, los niños y los adolescentes también pueden contagiarse el coronavirus, desarrollar síntomas y complicaciones que pueden precisar hospitalización.

Un grupo de investigadores del Grupo de Respuesta para el covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU observaron que eran pocos los casos de bebés con covid-19. Estudios recientes han sugerido un mayor riesgo de covid-19 grave en los bebés en comparación con los niños mayores, estas conclusiones se basaron en datos que muestran una mayor tasa de hospitalización entre los bebés.

En Estados Unidos, entre febrero y abril de 2020, los bebés menores de un año representaron el 62% de todas las hospitalizaciones pediátricas relacionadas con covid-19. Más específicamente, los bebés menores de tres meses representaron el 18,8% de las hospitalizaciones pediátricas relacionadas con covid-19 entre marzo y julio de 2020.

Sin embargo, los investigadores de los CDC, liderado por Bailey Wallace, consideraron que podía haber un sesgo en la cantidad de internaciones durante la pandemia: los médicos pueden estar más inclinados a admitir a los neonatos con covid-19. Por ello, la tasa de hospitalización puede no ser apropiada para determinar la gravedad de la enfermedad.

Los datos de investigaciones anteriores sugerían que hay una baja incidencia de la enfermedad entre los bebés recién nacidos, y cuando la enfermedad se produce, es relativamente leve, aunque se han notificado casos de enfermedad grave. Por ejemplo, un estudio francés había sugerido que el 37% de todos los ingresos hospitalarios por covid-19 eran de niños menores de noventa días; sin embargo, el 97% de estos bebés no experimentaron una enfermedad grave.

El estudio realizado por el equipo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades fue publicado en la revista Journal of Perinatology. El mismo se basó en un gran conjunto de datos sanitarios electrónicos de EE.UU. para comparar los indicadores de enfermedad grave en recién nacidos con y sin diagnóstico de covid-19 durante el parto. Así se pudo conocer qué sucedía con los bebés.

Según dichos datos, entre marzo y diciembre de 2020, se registraron 701.777 nacimientos en 609 hospitales estadounidenses, de los cuales el 49% eran blancos no hispanos, el 46,5% utilizaban Medicaid y el 9,2% eran prematuros. Hubo un total de 209 casos de covid-19 registrados durante las hospitalizaciones de los nacimientos. La mayoría de los recién nacidos con coronavirus nacieron prematuramente en comparación con los bebés sin la enfermedad. De los recién nacidos con covid-19, el 69,9% no mostraba signos de enfermedad grave.

El riesgo de requerir ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos fue elevado en los recién nacidos a término/prematuros con covid-19 en comparación con los que no tenían dicha enfermedad. Sin embargo, de los recién nacidos con covid-19, el 77,4% no mostró indicadores de enfermedad grave. Los recién nacidos prematuros que dieron positivo a covid-19 tenían un riesgo elevado de necesitar ventilación invasiva en comparación con los que no tenían la enfermedad.

Al observar los números los investigadores detectaron que la incidencia de la enfermedad en los recién nacidos entre marzo y diciembre de 2020 fue poco frecuente. Los resultados del estudio sugieren que los recién nacidos a término o pretérmino que se infectan de covid-19 pueden no tener un riesgo elevado de complicaciones respiratorias o de requerir ventilación mecánica. sin embargo, advierten, podrían tener un mayor riesgo de ingreso a UCI.

Por otro lado, los investigadores aclaran que los recién nacidos prematuros que tienen covid-19 pueden no tener un riesgo elevado de ingreso en la unidad de cuidados intensivos y de complicaciones respiratorias, pero podrían tener un mayor riesgo de requerir ventilación invasiva.

Los investigadores de los CDC sugieren que serán necesarios más estudios que podrían explorar los cambios en el perfil de riesgo de los recién nacidos con covid-19.