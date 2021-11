Videos: "No voy a negociar con el tirano de Alberto Fernández"

Para coronar el espectáculo que ofreció la Libertad Avanza en el Luna Park al ritmo del rock´n´roll, Javier Milei hizo una entrada triunfal en el escenario con una canción de rock nacional que ya había sido utilizada en sus actos anteriores y el liberalismo se la apropió como un himno: Panic show de la Renga.

Luego de que Carlos Maslatón oficiara el acto, seguido por los discursos de los integrantes de la lista de Libertad Avanza, Javier Milei apareció en el escenario saltando y arengando a sus militantes con su popular canto de "la casta tiene miedo".

"Es bueno que tomemos conciencia que lo que hemos logrado el día de hoy es una verdadera gesta histórica. Recuerden cuando arrancamos, decían que los liberales éramos ´simpáticos´, que no juntábamos votos. Después dijeron que no podíamos pasar el piso de las PASO, no solo eso; después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco; mientras que la libertad seguía avanzando decían que no le podíamos ganar a la izquierda y que era imposible que llegáramos a una banca ¡Hoy hemos logrado un histórico 17%!", expresó eufóricamente Javier Milei y agregó: "también le ganamos a la pseudo lista liberal de Juntos por el Cambio".

"Nosotros no nos metemos acá por los carguitos, nosotros venimos a transformar la Argentina ¡Por eso les dije que yo no venía guiar corderos, venía a despertar leones!" dijo Milei y estalló el público.

Finalizando su discurso triunfal, Javier Milei dijo que "para que tengan idea, esta tarea empieza hoy mismo y desde este lugar ya le decimos al tirano del presidente de la nación, Alberto Fernández ¡Nosotros no nos sentamos a negociar!", manifestó eufóricamente. y agregó que el ajuste lo va a tener que pagar la casta política.