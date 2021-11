Don Servetto, de 99 años, votó y reveló el secreto de su vitalidad

Esta mañana, en Oncativo (Córdoba), llegó a las urnas alguien que ya no tiene la obligación de votar, simplemente porque tiene 99 años. Don Servetto nació en un pequeño pueblo de Córdoba, cerca de Colonia Caroya. En agosto pasado cumplió casi un siglo.

Días antes de su último natalicio, un joven que vive en la zona y conoce a don Servetto, se lo encontró caminando frente a una estación de servicio, a la salida de Oncativo. Como el muchacho llevaba un barbijo y temió no ser reconocido, se presentó, pero don Servetto le dijo: “Sí, te conozco por la voz. Veo poco y ya no puedo operarme más”. A pesar de la corta visión, el hombre de 99 años camina frecuentemente desde su casa hasta la veterinaria de sus hijos. En cualquier estación del año lleva puestas sus alpargatas y no tiene más ayuda que un bastón.

La mayor parte de su vida, don Servetto fue presidente de un consorcio de camioneros en sus pagos. En la última asamblea que se llevó adelante en ese consorcio el hombre dejó su cargo, luego de 66 años.

“¿Cómo llegó a vivir tantos años?”, le preguntó alguien. “No fui de hacerme muchos problemas”, respondió con convicción don Servetto. Además, este cordobés que ha sido testigo de una gran cantidad de cambios históricos a lo largo de casi un siglo, confiesa el tipo de alimentación en que se basa su dieta: “Bondiola y salame de Oncativo”. Ante esta declaración, quienes escucharon su respuesta dijeron que le pasarían el dato a su nutricionistas en la próxima cita médica.

Este domingo 14 de noviembre, don Servetto fue a votar libremente. Ya hace 29 años que puede desistir del deber cívico y, sin embargo, con su bastón y sus alpargatas, decide seguir eligiendo a quienes quiere que gobiernen y legislen en su país.