La perversión y el poder

Así, los demás son sólo un objeto más de uso y descarte, cuyos sentimientos y derechos simplemente no importan -si es que en algún momento les son reconocidos-. La historia abunda en dramáticos ejemplos de emperadores, reyes, mandatarios y poderosos de todo signo y estilo que demostraron el horror de lo que es capaz la perversidad humana.

Su fría agresividad destruye, sin autocrítica, vergüenza, respeto a la verdad, misericordia, culpa o remordimiento, a quienes no les rinden los honores que pretenden, o simplemente disienten con ellos y sus ataques vindicativos son hábilmente presentados como “justa defensa” ante aquello de lo que, invariablemente, el otro es culpable. Luego podrá venir una mayor y siniestra venganza, negada como tal o deformada so pretexto de una justificación que se basa en la siembra de confusión. Entre esto y el delito no hay distancia.

Con sutil y mágica seducción se erigen en el lugar del ideal del otro, sometiéndolo, para dominar su voluntad y hacerlo dependiente de su mirada aprobatoria. Necesitan –y por ello propician- la creación de una amorfa pasta humana incapaz de raciocinio que dependa de ellos y los mire con incondicional adulación. Serán así seguidos por quienes se les parecen o por quienes los complementan, es decir sicarios y corderos, respectivamente. Todos ellos habrán de inclinar la cabeza en signo de entrega sacrificial: agitando las tribunas del “pan y circo” los primeros, y entregando su condición de persona los segundos. Así, sean parte de la banda gobernante arrodillada al pie del trono, o bien desde la anónima muchedumbre sometida por la dependencia cotidiana, venden todos su alma a cambio de la sonrisa indulgente del poderoso perverso, quien la desgrana como migajas arrojadas a hambrientas palomas.

En efecto, lamentables ejemplos de tales personajes han existido y existen, renovados, en las actuales tiranías populistas de izquierdas. Se repiten una y otra vez, diacrónicamente, y siempre seducen y dominan con los mismos recursos. La precondición indispensable es que la masa no esté educada, es decir que sus almas no estén nutridas, quedando así cegadas para ver lo que verdaderamente se agazapa detrás de la oferta, en apariencia generosa y solidaria.

Como inquietud de orden cívico y asistido por mi profesión me pregunto y pregunto: ¿Es utópico pretender que quienes se postulen a ocupar cualquier puesto o función que signifique dirigir el destino de los demás muestren, junto a una sonrisa digitalmente retocada, su perfil psicodiagnóstico -estudio sencillo de realizar- y que ello gravite decisiva y absolutamente en su pretensión de acceso a los puestos de poder que ávidamente pretenden? Precisamente ése es el lugar -el del ávido poder- al que los psicópatas perversos, autopostulados como personajes “salvadores”, necesitan encaramarse para conjurar su naturaleza de barro. Luego ejecutarán el genocidio tercermundista: la muerte educativa y cívica del semejante.

* Eduardo Chandler es médico psiquiatra