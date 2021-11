A pesar de las amenazas, se realizó la marcha de las velas en La Matanza

El asesinato de Roberto Sabo -a cargo del drugstore "Pato", ubicado en Ramos Mejía- marcó un punto de quiebre para los vecinos de La Matanza que decidieron movilizarse para luchar contra la inseguridad y la desidia de los políticos. Como consecuencia de ese hecho y de las declaraciones que sucedieron al mismo, los vecinos de la localidad bonaerense se convocaron a una marcha de las velas este viernes a las 19 horas.

A raíz de esa convocatoria el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, decidió vallar las cuatro manzanas que rodean a la municipalidad y sacar a la calle a 1750 efectivos de la policía. Por esta movida los vecinos estuvieron a punto de dar marcha atrás con la movilización. "Sería meternos en un lío, un caldo de cultivo de algo que nadie quiere", declaró Gabriel Lombardo de Vecinos en Alerta. Y explicó: "No podemos llegar a la Municipalidad ni con vehículos ni caminando porque el vallado ocupa 4 manzanas a la redonda".

El flyer circuló en la tarde del viernes, luego de que Espinoza vallara la municipalidad y sacara más de 1500 efectivos policiales a la calle para enfrentar a los manifestantes

Sin embargo la movilización se realizó igual. Temían que en la marcha pudiera haber algún infiltrado o un vecino muy enojado por la ola de violencia que no cesa en el partido de La Matanza. Pero la marcha se realizó igual.

"Esos 1750 policías que pusieron para custodiar el palacio municipal deberían estar en las calles", dice indignado. Agrega que la indignación aumenta debido a la campaña que está haciendo el intendente. "Llenó de pasacalles La Matanza. Dice que hay 250 patrulleros, algo que es mentira. Somos 20 barrios: si hubiera esa cantidad de patrulleros nos corresponderían unos 8 por zona. Dice que hay 1000 policías, serían 50 por barrio. Dice que sacó 700 gendarmes a la calle, serían 35 por barrio. Dice que instaló 2000 cámaras de seguridad. Es cierto que las puso, pero son para fotomultas", detalla Lombardo.

"Tendría que actuar algún fiscal y pedir explicaciones. Si tenían los medios, como lo estamos viendo hoy, ¿Por qué no los usaron estos dos años, para cuidar a la gente?", pregunta y sigue: "¿Por qué no se metieron en las villas a desmantelar los bunkers?

¿Por qué no asisten rápido cuando hay una urgencia a asistir a los vecinos? Lo podían hacer, pero no quisieron hacerlo. Deberían estar presos por ser responsables de los delitos el intendente, el ministro de seguridad de PBA y el gobernador en ese orden", sentencia.

Cree que es urgente que los dirigentes se reúnan con organizaciones como Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador para hablar sobre las acciones para erradicar la violencia. "Nosotros somos gente de calle, no de escritorio. Algo creemos conocer, queremos que nos escuchen. No se la pueden dar de demócratas y no dejarnos hablar. Si estamos en democracia, tenemos que poder dialogar", señala. Marca una diferencia entre el momento en el que fundó la organización, hace 31 años, y la actualidad. "Antes para robarte el ladrón no te mataba. Ahora sí. Antes eran tipos grandes, ahora son menores los que matan por robar", analiza.

Retoma el tema de la marcha dice que los empleados de la municipalidad pidieron a los comerciantes de la zona que se fueran temprano o que no iban a poder salir hasta las 2 de la madrugada. "La marcha fue autoconvocada por los vecinos y yo hubiera ido de no haberse suspendido. Pero creo que el tema ya está terminado porque ahora mataron a otro chico, porque la fiscal Ochoa dijo que había 7 asesinatos por semana y tiene que saber que hay 13. Son 13 muertos por semana. ¿Donde están los 6 que no contó? ¡Nos están mintiendo!", concluye y remata: "La muerte de los vecinos es absoluta responsabilidad de haberles negado estos medios de seguridad a la gente".