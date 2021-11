Elecciones 2021: qué documentos están habilitados para votar el domingo

A días de las elecciones legislativas la Cámara Nacional Electoral recordó a los ciudadanos cuáles son los documentos válidos para votar. Luego de un ausentismo récord en las PASO, en las que sólo votó el 66% del electorado, los partidos políticos salieron a buscar a los ciudadanos que decidieron no ejercer su derecho al voto.

Por eso se espera que este domingo se acerquen a las urnas miles de ciudadanos más de los que lo hicieron el 12 de septiembre. En ese contexto, es particularmente importante recordar cuáles son los documentos habilitados para votar.

Ningún argentino o extranjero nacionalizado podrá votar con el DNI en el celular, tal como lo muestra la app Mi Argentina. Tampoco se puede votar con un DNI anterior al que aparece en el padrón electoral.

Los documentos habilitados para votar son:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

DNI tarjeta de la libreta celeste con la leyenda "no válido para votar"

Leyenda

Es muy importante presentarse a la mesa con el último ejemplar tramitado. Y tener presente que el DNI en el celular no es un documento válido para votar.

También se recomienda a los ciudadanos confirmar si están en el padrón electoral y chequear la mesa y número de orden antes de ir a votar ya que esa información agiliza el trabajo de las autoridades de mesa.

Quiénes no presenten un documento válido o no figuren el padrón de la mesa no podrán ejercer su derecho al voto, al igual que aquellas personas que figuren anuladas por la Justicia Nacional Electoral, aun cuando se trate de un error.