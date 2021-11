Style Store celebra la apertura de su renovado local en Alto Avellaneda con un evento único, atravesado de innovación y tecnología

Con la vanguardia como premisa, Style Store busca innovar en su nueva tienda física en Alto Avellaneda. Con el apoyo de Playstation, se buscó crear el primer espacio SOLAR TECH en el exterior del shopping. Contribuyendo, como siempre, a continuar cuidando e impactando positivamente el medioambiente.

En esta nueva concepción que implica unir y complementar entornos virtuales y físicos Style Store, hoy en día no solo ofrece las mejores marcas internacionales de relojes, joyas, smartwatches, lentes de sol, audio y tecnología, sino que también ha desembarcado con fuerza en un entorno particularmente desafiante: el mundo gamer.

Este universo, que se nutre de una competencia sana y colaborativa, siempre de la mano de la pasión y la cooperación, tuvo su gran día el pasado jueves 4 de noviembre.

Para celebrar la apertura, Style Store recibió a las más importantes celebridades e influencers del momento, personalidades afines a la tecnología, la música, el arte y el mundo gamer.

Pampita, Laurita Fernandez, Flor Vigna, Cale Ruggieri, Sofía Jujuy, Lizardo Ponce, Barbi Simmons, Lourdes Sanchez, Sofi Macaggi, Pili Pascual, Renata Toscano y el reconocido diseñador Fabián Paz entre otras reconocidas figuras del mundo del espectáculo, redes sociales y medios.

Un párrafo aparte mereció la presentación en vivo del reconocido cantante Lit Killah, nueva imagen de Style Plus, la división Gaming de StyleStore, quien ofreció un set exclusivo para todos los asistentes del evento.

Todos ellos tuvieron la oportunidad de conocer el nuevo local y realizar contenido amplificando en sus redes sociales.

A su vez, el anfitrión del evento, el presidente de Style Store Argentina, Gabriel Safirsztein, acompañó a cada una de las celebrities para asegurarse de que disfruten cada experiencia del encuentro.

La noche contó con distintas puestas artísticas para que todas las personas puedan vivir una experiencia WOW en cada minuto del evento.

Se disfrutó de una sofisticada barra de tragos, combinada perfectamente con la música del reconocido DJ Mike Leonelli.

Quedó asi oficialmente inaugurado el espacio “Experience point”. En búsqueda constante de mejorar la experiencia de cada usuario, el espacio cuenta con puertos USB en todos los bancos y mesas alimentadas con paneles solares. Todos los materiales del lugar, son recuperados logrando reducir enormemente el uso de materia prima virgen, ya sean maderas, plásticos o metales.

Desde la marca, afirman que esto recién comienza, y que seguirán las novedades con respecto al mundo gamer, no solo en productos innovadores sino también en vivencias increíbles que recordaremos todos.

Invitamos a todos a descubrir PlayStation y todas las mejores marcas internacionales en el nuevo local de StyleStore Alto Avellaneda. We Are The Future