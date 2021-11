Exempleada de hotel cuenta su terrorífica experiencia y se vuelve viral

Esta semana se hizo viral un video de una ex empleada de una trabajadora de la industria hotelera que sentenció que no hay que comer los desayunos gratis de un hotel. El video en cuestión fue subido a TikTok, y la autora es Brandi Augustus. La tiktoker proviene de Estados Unidos y publicó un video en la red social de los videos para aconsejar a sus seguidores que eviten ingerir alimentos calientes durante su estadía. “No coman el desayuno gratis”, sentenció. El video logró viralizarse rápidamente por lo polémico del asunto.

El video comienza con Brandi diciendo: “No sé cómo decir esto sin ser atacada por gente de la industria, pero si tu hotel sirve desayuno continental caliente, huevos, y waffles no coman esa mier…”. La razón para explicar esto fue que los productos, sobretodo los calientes, no se preparaban siguiendo los requisitos mínimos de salubridad para garantizar la neutralización de enfermedades.

Según ella, mientras se entrenaba para ser gerente de un hotel, se dio cuenta de la poca importancia que le daban a los desayunos dentro de estos lugares. Para ejemplificar esto, recordó una anécdota: “Hablo desde lo corporativo y el managment: no les importa”. Asimismo, contó: “La noche que mi jefe me entrenó, él tomó una servilleta y me dijo: ‘usa una servilleta para limpiar todos los utensilios de la cocina durante toda la noche’. ¡Repugnante!”. Según Brandi, la justificación detrás de esta manera de proceder era porque esta práctica era “más amigable con el medioambiente”.

La protagonista explicó que trabajó en varios hoteles y que además fue auditora nocturna durante casi 15 años y que por esto ella sabía que había una razón por la cual no se debían comer los waffles, un plato muy popular en ese país. Precisó que la máquina para hacer estos alimentos “no siempre se limpiaba” e indicó que la masa tampoco se preparaba todos los días: “Se reutiliza hasta que comienza a oler a cerveza”. Termina el video explicando que aprendió muchas cosas y por esto "no hacia eso más”, refiriéndose a su relación como empleada de hotel.

Los waffles son una comida muy común en los buffets de Estados Unidos

La opinión de los seguidores de la exempleada del hotel

La publicación fue vista por más de medio millón de personas y recibió muchos comentarios de usuarios que se sintieron muy identificados con la mujer y contaron sus experiencias vividas en hoteles, ya sea como usuarios o como trabajadores. “Para evitar caer en este tipo de alimentos hay que quedarse solo con lo que está empaquetado” recomienda un usuario en los comentarios del video.