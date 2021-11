Especialista refutó la teoría de que exista una predisposición genética al delito

El martes, en MDZ Radio, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, habló sobre la inseguridad en la provincia y dijo que esta problemática es multicausal. Entre esos factores diversos mencionó que "existe el delincuente natural, que nace con genética" para delinquir. Esto coincide con la teoría "de Lombroso", que ha quedado absolutamente descartada y así lo explicó Juan Carlos Alegretti, perito en Papiloscopía y uno de los pilares de la enseñanza de las ciencias forenses argentinas.

Alegretti dijo que de acuerdo a la teoría del atavismo formulada por Lombroso, el criminal siempre será un criminal porque es una condición nata y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Esto coincidiría con las afirmaciones de Suarez, sin embargo, el perito también contó que esta afirmación hoy está absolutamente descartada y lo justificó.

"Sí hay personas que son psicópatas, que escapan de su mente como responsables de un delito y llevan esa responsabilidad a otra persona, como por ejemplo la víctima". También es real que "la sociedad influye sobre el hombre". Sin embargo, Alegretti insistió en que la responsabilidad sigue siendo de cada uno, mientras estemos en condiciones mentales normales.

"Está absolutamente comprobado que las personas no nacen delincuentes. Es cierto que pueden haber factores pre condicionados, pero no podemos decir que alguien nació predeterminado a cometer delitos. Eso es una teoría que se demostró que no es así", continuó detallando.

Consultado sobre cómo se vuelve criminal una persona o qué disparador tiene en su mente, Alegretti dijo que "cuando uno está en una anomia, donde la ley se cumple si viene bien, y sino no. Y si uno empieza a pensar por qué los demás pueden y yo no, por qué vos tenés y yo no tengo. Eso es una confusión mental que va haciendo cada uno dependiendo de su formación".

Aquello, dijo el perito, se inculca únicamente en la casa. De hecho recalcó que "la educación viene de casa, en la escuela nos instruimos". Por lo tanto, "si lo bueno y lo malo como concepto no lo tenemos desde chicos, obviamente que empezamos mal. Por eso muchos padres bebedores tienen hijos que después son bebedores o padres golpeadores tienen hijos que después son golpeadores. Es consecuencia natural, pero es un problema de formación no de genética o nacimiento", concluyó.