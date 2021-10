Un nuevo homenaje a Maradona: "La vida del Diego es un guion perfecto"

Este sábado, el día del cumpleaños de Diego Maradona, un nuevo monumento en honor al 10 será inaugurado en la localidad balnearia Santa Clara del Mar, que por sus trece metros de altura se podrá ver desde la playa.

El artista a cargo de la obra es Sebastián Martino, que es dibujante publicitario y retratista, y en conversación con MDZ nos cuenta el proceso creativo y técnico para realizar el homenaje al futbolista.

“La idea nace de la peña Santa Clara es de Boca, y encuadra dentro del marco de un parque deportivo que están haciendo en la zona y se va a llamar “El Diego”. Ellos me contactaron con la idea de que en el medio haya un monumento representativo a él, querían algo importante y que destaque”, relata Sebastián Martino.

"El festejo del 86 forma una parte muy especial de mi vida", confiesa Sebastián Martino.

“Yo ya había trabajado muchas veces con retratos en murales y pinturas, pero nunca en escultura y mucho menos algo de gran escala” confiesa el artista. “Me animé igual y les presenté una propuesta que, entre los 10,5 metros de la escultura y la base llegaba a 13 metros. Este homenaje era un hermoso desafío por afrontar”.

El proceso de preproducción y producción llevo siete meses en completarse y requirió el trabajo de muchos especialistas. “El gran desafío fue el trabajo interdisciplinario. Suelo trabajar solo o con un ayudante, pero al ser una obra tan grande hubo que incluir ingenieros, constructores, metalurgias y arquitectos. Arnaldo Taurel fue un especialista metalúrgico fundamental para el desarrollo de la obra, fue el encargado de hacer toda la cara y la pelota en acero. Tener un equipo con gente comprometida hace que un proyecto así se pueda llevar a cabo”, revela Martino.

Este sábado se inaugurará el monumento que cuenta con un diseño de iluminación exclusivo, compuesto por luces color oro que emerge de la pelota, e iluminaciones blancas que rebotan en el hormigón de la obra. Dentro del predio habrá canchas de fútbol, piletas, un anfiteatro y distintos espacios de recreación.

El artista nos comenta que se inspiró en las imágenes del Che y Evita porque notaba un fuerte paralelismo en la personalidad e ideología de esos personajes con los de Maradona, pero que “igualmente le di más finesa al trazo de la cara del Diego para que tenga una cuota más de emocionalidad en la cara, que lo vincula más con las actitudes que el tenía.”

En cuanto a su relación con Maradona, aunque admite no ser fanático del futbol, hubo un momento que lo marco para siempre: “Estaba en quinto año de la secundaria cuando ganamos el mundial del 86, y de ahí nace mi vínculo con él. Creo que cuando más me enamore de él fue cuando vi el gol a los ingleses, me quede con la boca abierta”.

“Más allá de Maradona, quiero transmitir la conexión de él y la pelota, ese vínculo que parece bíblico. El elegido nació en fondo oscuro de una villa y estuvo destinado a ser quien fue. La vida de El Pelusa es un guion perfecto, un personaje que surge de un lugar olvidado y apartado y se convierte en una persona legendaria para un país, un deporte y un mundo”, afirma Sebastián Martino.