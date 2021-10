Orden en la cocina: cómo lograr que los utensilios luzcan bien y siempre encontrarlos

Mantener el orden del hogar es fundamental para generar un espacio lleno de armonía y limpieza, principalmente en las alacenas y cajones de la cocina, donde se guardan los utensilios. Además, mantener esto hará que sea más fácil encontrarlos y no se pierda tiempo para hacer la comida.

Tener una cocina como en las revistas es la fantasía de todos, pero dejando de lado los lujos, el verdadero desafío es mantener el orden principalmente en espacios pequeños. El primer paso, y este es un consejo que plantea la consultora del orden japonesa, Marie Kondo, es deshacerse de todas las cosas imprescindibles para no ocupar espacios innecesariamente.

Abrir las puertas de la alacena y los cajones, observar todo lo que se tiene y poner en una caja aquellos platos, vasos, tazas, ollas, sartenes y más utensilios ya no necesiten. El objetivo no es tirar nada (excepto lo que esté muy dañado), ya que se pueden donar a personas o entidades que lo necesitan, así no solamente generarían más espacios sino que se ayuda a las personas.

Fuente: Pinterest.

Tarros para guardar la comida

Una vez se tiene esto, volver a colocar todo en su lugar y habrá más espacios para ordenar la comida. La clave está en comprar una buena colección de tarros o frascos transparentes (de vidrio y buen plástico) para colocar dentro productos tales como yerba, azúcar, café, frutos secos, fideos, cereales, galletas y más.

Estos tarros hacen a las cocinas mucho más estéticas, ya que se puede jugar con sus diseños. En los mercados hay diferentes diseños (redondos, cuadrados, rectangulares), diferentes tamaños, diferentes tapas y un detalle no menos es que se le pueden pegar etiquetas bonitas que digan por ejemplo "Yerba" para que quede más decorativo.

Organizadores de cocina

Un producto estrella para la cocina son los organizadores como los de cubiertos que vienen con espacio para guardar por separado los cuchillos, tenedores, cucharas soperas y cucharitas. Pero también existen organizadores de tarteras, ollas, cacerolas y fuentes, que serían una especie de bandeja lo cual es ideal para no andar apilando estos utensilios que podrían dañarse.

También existen paneles de metal como los que usan los talleres para colgar las herramientas y se puede aprovechar para decorar una pared lisa. Allí se pueden colgar vasos para poner dentro utensilios tales como pisa papa o revolvedores; moldes; escurridores; piezas de vajillas; y más. También se le puede dar algún toque decorativo con una pequeña planta.

Cestos de todo tipo

Los cestos de plástico llegaron para quedarse y hoy se utilizan para todo: como guardar la ropa en el armario, colocar los productos de skincare, ordenar la comida dentro de la heladera y ahora para organizar la cocina. Existen decenas de formas, tamaños, colores y diseños que se ajustan a la estética de cada cocina.

Estos objetos ayudan al orden y se pueden colocar sobre la mesada (ideal para poner la fruta); dentro de las alacenas, en los armarios o arriba de la heladera. El lugar para ponerla depende de la disposición de cada espacio y dónde quedaría mejor estéticamente. Los pequeños trucos harán que la cocina esté siempre prolija.





¿Cómo mantienes el orden en tu cocina usualmente? Te dejamos un video con otros consejos útiles que pueden servirte.