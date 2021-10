Vacunados con Sputnik V podrán ingresar a un país de Europa

Las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias europeas a los vacunados con Sputnik V u otras vacunas que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), comienzan a flexibilizarse en algunos países. El gobierno de Francia decidió que los argentinos podrán acceder a ese país, independientemente de estar o no vacunados, a casi la totalidad de la Unión Europea.

El gobierno francés comunicó que considera a Argentina un país con una situación epidemiológica controlada, esta decisión del Ministerio de Salud y Solidaridad francés se traduce en que los viajeros argentinos, al igual que otros países que fueron incluidos, podrán ingresar sin hacer cuarentena y sin el esquema completo de vacunación respetando las normativas epidemiológicas locales.

Francia es uno de los primeros países europeos en permitir que personas que fueron inoculadas con la vacuna rusa Sputnik V puedan ingresar y permanecer en ese país. La reglamentación sanitaria francesa incluye a otras naciones como Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay dentro de la zona verde “estén vacunados o no, no están sujetos a razones imperiosas para entrar o salir del territorio”.

Las viajeros provenientes de países donde no se observa circulación activa del virus o "países verdes" y no se identifican variantes de preocupación podrán acceder con los siguientes requisitos: en el caso de los viajeros vacunados deberán presentar el certificado de vacunación sin especificar motivo del ingreso. No serán requeridos testeos, pruebas PCR o aislamiento. Los viajeros no vacunados podrán ingresar presentando una prueba de PCR o antígeno negativo con una validez de 72 horas. No será necesario el aislamiento.

Francia se transforma en una puerta de ingreso para los viajeros provenientes de "países verdes"

La normativa francesa se diferencia de la española que solamente permite el ingreso de personas vacunadas con sueros aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta forma el país galo se transforma en una puerta de ingreso para los viajeros provenientes de "países verdes" a los países que conforman el espacio Schengen.

Pases verdes por países

Cada país determina si los ingresos a sus actividades internas, tales como restaurantes, museos, etc; requieren algún tipo de permiso o requisito específico.