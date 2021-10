Superó un ataque de ansiedad gracias a una desconocida función de Instagram

"Amigos quiero dejarles el dato, seguro a alguien le sirve en algún momento. Hoy tenía un ataque de ansiedad, estaba sola en casa y yo muchas veces no sé cómo gestionar la situación, yo sigo a una chica en Instagram que da consejos ante las crisis pero no me acordaba cómo se llamaba", escribió Vale Molina en su cuenta de Twitter.



Hizo lo que la mayoría de los usuarios de redes sociales hacen en estos casos: escribió la palabra "ansiedad" en el buscador. La respuesta la sorprendió: no aparecieron en primer lugar publicaciones al respecto sino un mensaje de asistencia. "Ocultamos las publicaciones con el hashtag #ansiedad para proteger a nuestra comunidad de contenido que podría incitar a comportamientos que pueden causar daños e incluso llevar a la muerte", dice un cartel que funciona como advertencia y que marca una postura respecto a temas de salud mental.

Instagram ofrece ayuda cuando un usuario busca la palabra "ansiedad"

En su relato Vale Molina cuenta que "en plena crisis" decidió apretar la opción de "obtener ayuda". Y entonces la plataforma le ofreció tres opciones: hablar con un amigo, hablar con un voluntario de una línea de ayuda y buscar formas de sentirse mejor.

Opciones de ayuda de Instagram para quienes acceden a la opción.

La usuaria escogió la segunda opción y enseguida se encontró hablando con un "muchacho, me saludó y yo solo podía llorar, me hablaba y me ayudó a hacer ejercicios para estabilizarme, luego pudimos hablar, me escuchó y al final pudimos conversar, cuando colgué nunca me pude sentir tan bien de haber buscando esa palabra en Instagram".

Ya más tranquila, Molina reflexionó sobre lo sucedido: "Aunque sea una red social superficial y bla bla, muchas veces en momentos de crisis no sabemos cómo actuar y que en redes sociales que es algo que tenemos en nuestras manos tan fácil te brinden un tipo de ayuda como esa, me parece algo que se les valora y que merece ser compartido, a mi me ayudó hoy, más de lo que se imaginan y si a alguno le sirve el dato pues se los dejo por aquí", expresó en un hilo que no tardó en viralizarse.

El hilo tuvo múltiples repercusiones: desde personas ofreciéndose a acompañar y escuchar a Molina hasta usuarios aclarando que es fundamental consultar con un profesional en estos casos. También hubo quienes compartieron consejos acerca de qué hacer ante un ataque de ansiedad y brindaron teléfonos de organizaciones que se dedican a asistir a personas que atraviesan este tipo de situaciones.

Depresión y suicidio: otros temas sensibles para Instagram

Hay otras palabras que el algoritmo oculta y sobre las cuáles advierte ofreciendo ayuda a los usuarios que las buscan. Depresión y suicidio son dos de ellas. "Las publicaciones que contienen las palabras que estás buscando suelen fomentar comportamientos que provocan daños e incluso la muerte. Si estás pasando por un mal momento, estamos aquí para ayudarte", dice el cartel que aparece a quienes buscan la palabra "suicidio" -que ni siquiera está nombrada en la advertencia-.

Leyenda

Consejos para quienes buscan "ansiedad", "depresión" y/o "suicidio"

Para quienes descartan la opción de contactar a un conocido o recibir asistencia de un voluntario, la app ofrece consejos de bienestar que funcionaron a otras personas. "Estos son unos pasos sencillos que ayudaron a otras personas en momentos difíciles. Son solo pequeñas acciones, pero pueden servirte de ayuda para cuidarte", dice la presentación.

Los consejos aparecen separados en tres grupos: mantén la calma -con tips para el momento-, cambia de entorno -que destaca el impacto que puede tener el aire fresco- y cuidate -con acciones pequeñas que pueden impactar en el ánimo-.

Mantén la calma ante una crisis

Cuando estamos alterados, resulta difícil pensar con claridad. Te mostramos algunos pasos que pueden ayudarte a superar una crisis.

No tomes decisiones importantes durante 24 horas.

Ponte en contacto con alguien que te ayude a pensar en otra cosa. Dile "¿Puedes ayudarme? Necesito distraerme un poco".

Inhala durante 3 segundos y exhala durante 5 segundos. Repite esta acción.

Cambia de entorno

A veces, cuando uno se siente mal, no tiene ganas de moverse, pero cambiar de lugar puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. Intenta hacerlo durante 10 minutos para ver si te sientes mejor.

Si puedes, sal a pasear.

Abre una ventana o puerta para dejar que entre aire fresco.

Intenta sentarte en otra habitación o en el umbral de la puerta. También puedes mirar hacia otra dirección.

Cuídate

Cuando estamos alterados, a menudo no nos damos cuenta de qué necesita nuestro cuerpo. Responder a tus necesidades físicas es una forma de decirle a tu cerebro que eres importante.

Bebe un vaso de agua grande.

Come algo saludable.

Haz algo que te ayude a relajarte, como darte una ducha o descansar un poco.