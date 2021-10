¿Adivinaste? Este era el argentinismo oculto en el último reto MDZ

¿Intentaste adivinar qué argentinismo escondía la ilustración de Andrés Hughes que publicamos el último sábado?

Si todavía no participaste del reto MDZ, te damos una oportunidad más de jugar. Seguramente, tal como le pasó a la mayoría de los que ya participaron te resulte fácil adivinar de qué se trata este argentinismo. Sólo se trata de prestar atención al dibujo.

Todavía te queda una oportunidad más para adivinar qué argentinismo esconde la ilustración de Andrés Hughes.

"Es una frase para expresar la vivada de irse de algún lugar sin pagar lo que consumió o compró. Tanto víctimas como victimarios conocen bien esta expresión", dice Hughes. Aunque sin develar todavía el argentinismo que esconde la ilustración, da una pista para quienes todavía no lo han acertado.

El primero en adivinar fue Daniel. "Qué Dios te lo pague" (o una versión alternativa también sugerida por el artista: "paga Dios") era la respuesta correcta. Algunos pensaron que el dibujo aludía a romper el chanchito. María Marta sugirió que el argentinismo escondido en el dibujo era: "Se me quema la cabeza" y dijo que usa esa expresión todo el tiempo. No fue la única respuesta incorrecta. "Jesús viendo el resumen de la tarjeta del vea", comentó alguien. Y uno más acotó: "Necesitás instrucciones para clavar un clavo", vaya uno a saber con qué asociación.

Pero no. La respuesta correcta era "Qué Dios te lo pague". Según Hughes, "muchas veces se usa como chiste donde uno amaga no pagar o peor aún propone jocosamente al resto que Dios pague, pero si junta adeptos por ahí no se retracte. Es una frase común del castellano, más allá de las fronteras argentinas", aclara.

Si te divierten los desafíos, te invitamos a seguir jugando.