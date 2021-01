¡Increíble! Esto es lo más "loco" que un fan hizo por Ricky Martin y así reaccionó él

Sin dudas lo que provoca el puertorriqueño Ricky Martin en sus fans no tiene mucha explicación. Emociones, risas, llantos y mucho amor no solo por su carrera artística, sino también por sus acciones y su forma de vida.

Numerosas anécdotas siempre salen a la luz cuando se trata de “Ricky” y una de ellas fue cuando sorprendió a sus fans con un nuevo look.

En esta oportunidad, un argentino ex participante del programa y reality show “Cuestión de peso” -bajo la mirada profesional del Doctor Alberto Cormillot-, decidió hacer realidad su sueño: parecerse a Ricky Martin.

Se trata de Fran Mariano Ibáñez, más conocido como el fan de Graciela Alfano. El ex participante –de los que mayor exposición tuvo- durante una de las 14 temporadas que aún lleva al aire el reality, luego de bajar 92 kilos tras algunas intervenciones.

Lo increíble de esta transformación para “parecerse” a Ricky Martin es que se expuso a 28 cirugías plásticas y contó cómo fue que cayó en las manos de Aníbal Lotockiy:



"Él me operó gratis la nariz y me hizo un desastre. Estuve años sin poder reírme porque me dolía. Él es una porquería, me inyectó algo en los pómulos que no sé lo que es, no tengo idea".

Cabe recordar que Fran, cuando ingresó al programa, tenía 20 años y pesaba 173 kilos. En una de las entrevistas realizadas al fan de Ricky Martin dijo: “Vivía encerrado en mi casa, no tenía ganas de salir adelante. Estaba vivo porque sí, no había nada que me impulsara”.

Aunque luego de permanecer mucho tiempo en el programa consiguió su primer objetivo que fue bajar notablemente de peso hasta llegar al adecuado según los especialistas.

Sin embargo, con eso no se conformó y se expuso a una cirugía bariátrica lo que para el significó: “Lo mejor que le pasó en la vida”.

Todo comenzó cuando al verse “más delgado” en su entorno le decían que su parecido a Ricky Martin era increíble. Éste, sin dudas, fue el motivo detonante para que Fran nuevamente decida pasar unas cuantas veces más por el quirófano, con exactitud 28.

El ex participante recuerda que esta locura lo llevó a perder la cuenta de las intervenciones, aunque feliz por su resultado contó:

”Perdí la cuenta de todo lo que me hice, el mentón me lo operé tres veces, la nariz cuatro, tres liposucciones en el cuerpo, me apliqué botox, relleno de labios, implantes en los glúteos, un lifting en el cuello y la liposucción de papada”.

Si logró parecerse a Ricky Martin o no quedará a criterio de cada uno y en el deseo cumplido de Fran, el fan más loco hasta el momento del cantante puertorriqueño.