Alrededor de 15 millones de argentinos no recibirían la vacuna este año

El Gobierno de Alberto Fernández aseguró que este año vacunará a más de 25 millones de personas. Las mismas serán mayores de 18 años y utilizarán alrededor de 51 millones de dosis, ya que se suministrarán en dos oportunidades.

Según informó Ginés González García, el país tiene aseguradas 22,4 millones de dosis de Oxford/Astrazeneca, 20 millones de la vacuna rusa Sputnik V y 9 millones del plan Covax. Actualmente el Gobierno continúa manteniendo charlas con otros laboratorios.

Las más de 50 millones de dosis se distribuirán con un orden de prioridades. Tal como está ocurriendo ahora con las dosis de la vacuna rusa que llegan desde Moscú. Es por eso que se estima que muchas personas mayores de 18 años no serán vacunadas este año, a no ser que se llegue a otro acuerdo con otro laboratorio.

Según detalló Clarín, 821.394 dosis serán destinadas a los trabajadores de la salud; 7.414.866 para personas de 60 o más años de edad (167.936 en las 5,173 residencias de adultos mayores); 493.727 para integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad; 4.063.968 para pacientes de entre 18 y 59 años con comorbilidades.

De momento no se vacunarán a las personas menores de 18 años, ya que faltan datos sobre eficacia y seguridad en este grupo etario. Tampoco la recibirían las mujeres embarazadas, ni las personas con hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna.

Luego de los grupos ya nombrados, aparecen los "ni- ni". Las personas que no pertenecen a ningún grupo de riesgo y que no son esenciales (no son maestros, ni médicos, ni policías). Se estima que este grupo lo integrarían 15 millones de argentinos.

Desde el Gobierno aclararon que buscan tener al 100% de la población vacunada, pero de momento no parecería probable que esto ocurra en este año.

