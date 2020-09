Para el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, la cuarentena habría que hacerla "hasta tener la vacuna". Y fue más allá aún, al señalar que la situación bonaerense no da lugar a aperturas debido a que hubo un aumento "lento pero continuo de casos de coronavirus".

Ya en junio, el funcionario de la gestión Kicillof había pronosticado un aislamiento preventivo hasta el 15 septiembre.Hoy, consultado por la radio La Red, Kreplak no dudó en afirmar que "tenemos que seguir con la cuarentena hasta tener la vacuna".

No obstante, para no disentir públicamente con el presidente Alberto Fernández, aclaró que lo que rige actualmente no es un confinamiento estricto:

"Si utiliza el término como tradicionalmente se entiende con las restricciones, no hay cuarentena. Lo que es cierto es que tenemos al 50% de la población que sí está encuarentenada. Entonces no obliga el Estado a quedarse, pero no hay escuelas, no hay muchas actividades permitidas", indicó el viceministro.

Respecto de la próxima fase, que será anunciada a fines de la semana próxima, Kreplak dijo que no ha habido muchos cambios en el AMBA como para que dé pie a una mayor apertura. Incluso advirtió las concesiones que hizo CABA en las que se vieron bares colmados: "Vamos a tener unos días más para ver si eso tuvo un impacto epidemiológico. En principio no estamos en condiciones de pensar en más aperturas".

"Venimos en cierta estabilidad de casos, no hay una suba geométrica. Fue creciendo lento pero continuo en muchos meses", analizó el funcionario para marcar, con cautela, cierta distancia del discurso presidencial.