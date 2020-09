Reclaman problemas en el examen para residentes a nivel nacional

Como todos los años, los médicos aspirantes a las residencias rinden generalmente en abril y en julio, ya estaban trabajando. Pero en este contexto de pandemia por el coronavirus, llevó a que se implementara una nueva modalidad que se convirtió en un dolor de cabeza para los profesionales de la salud.

El pasado 2 de septiembre fue el examen único en todo el país para luego poder hacer las especialidades, pero hubo problemas. El mendocino Marcos Heredia, uno de los 10.559 participantes, contó a MDZ cómo fue la odisea que todavía no termina. "Fueron improvisando un modelo online porque nos cambiaron varias veces la fecha", relató.

"Es un examen súper complejo claramente para seleccionar personal competente. Los lugares son escasos y hay que hacer orden de mérito. Se rinde el mismo día a la misma hora en todo el país", contó Marcos.

Se realizó el primer examen digital para el ingreso a residencias del equipo de salud 2020.



+ info: https://t.co/OQu1bUx2QX#ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/QkfjS3HML7 — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) September 2, 2020

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó que el primer Examen Único, Digital y Ubicuo para el ingreso a las residencias del equipo de salud 2020, que en Argentina fue la primera vez en la historia que los participantes pueden hacerlo desde su propia ubicación sin encontrarse todos dentro de un mismo espacio físico y con todas las medidas de seguridad garantizadas, fue un éxito.

De los 10.559 aspirantes que se anotaron, 10.022 respondieron las 100 preguntas ordenadas de manera aleatoria de opción múltiple con una sola respuesta correcta, dentro de las 139 especialidades que se rindieron, a la vez que se cotejaron un total de 1.007.842 respuestas efectuadas. El dispositivo tecnológico empleado fue desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional.

Marcos relató que el día del examen pasó más de una hora y media intentando tener acceso a la prueba. "Desde las 8 que quería entrar y no podía. Recién a las 9.30 puede ingresar al cuestionario. Me cortó el tiempo antes, no alcancé a terminarlo, hice 83 preguntas", expresó.

Además, señaló que el sistema era muy malo: "Entre pregunta y pregunta se cortaba, no podías volver atrás, no tenía cronómetro. Preguntas que no coincidía con la bibliografía, son situaciones muy irregulares".

En cuanto a la seguridad del examen, el director nacional de Talento Humano y Conocimiento de la cartera sanitaria nacional, Pedro Silberman, explicó que “tiene dos mecanismos de protección, uno está alojado en el ARSAT, para evitar ciberataques y después tiene un esquema de protección antifraude con cámaras encendidas del dispositivo que están utilizando y, además, no se puede volver atrás con las preguntas, nadie tiene el mismo examen y cuenta con un registro del rostro con un desarrollo del Registro Nacional de Personas (RENAPER) que asegura la identidad de quien está rindiendo”.

Heredia indicó que al Ministerio de Salud de la nación no pudieron reclamar pero en la provincia sí aceptaron la inquietud. "No tenemos plazo en Mendoza, pero algo deben estar viendo", comentó.