Impactante video: un sacerdote falleció mientras daba misa

No existe un momento oportuno para morir. Pero es innegable que algunas circunstancias son más cómodas que otras. Basta observar, si no, lo que le ocurrió a un sacerdote de la ciudad de Douala (Camerún): estaba dando misa y -tras un breve silencio- se desplomó para no levantarse nunca más.

El video, que fue grabado por los fieles, se viralizó en las últimas horas. Según las primeras informaciones, el Padre Jude estaba dando la misa del domingo 30 de agosto con su tapabocas cuando pareció sentirse contrariado por algo. Tras mirar fijamente la Biblia, se desvaneció ante la sorpresa de los feligreses.

Todavía se desconocen los motivos del deceso. La impactante secuencia, sin embargo, se volvió viral luego de que la compartiera el abogado Chidi Odinkalu, que es el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nigeria.

Mirá el instante clave:

Esta semana, por otra parte, se conoció otro caso resonante. Se trata de una docente argentina que falleció por Covid-19 mientras daba una clase virtual. Los alumnos notaron que la profesora no podía respirar y se ofrecieron a llamarle una ambulancia. Pero era demasiado tarde.