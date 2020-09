Ya hay escuelas privadas que les dicen que este año volverán a las aulas

A poco más de tres meses para que concluya el ciclo lectivo 2020, ya hay autoridades de colegios privados que informan a los alumnos y a sus padres que este año no habrá clases presenciales, en directa relación a la situación de pandemia que no mengua en el país.

Tampoco ha habido desde el Ministerio de Educación de la Nación ninguna certeza al respecto más que la intención de que se puede regresar gradualmente en aquellos distritos que a nivel epidemiológico pudieron garantizarlo. Pero dadas las estadísticas y el escenario actual, todavía está muy difícil que se vuelva a los colegios.

“No es que decimos que ya no habrá clases presenciales, pero a sólo tres meses del final del ciclo lectivo ya estamos en un momento complicado como para pensar en un regreso protocolizado como se planteó", le dijo a diario Clarín Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra).

"Por eso creemos que no estaría de más ya mismo empezar a intentar un ensayo del protocolo al menos con algunos grados y años, los últimos de cada nivel como se planteó desde el Consejo Federal de Educación. Porque si no, ¿qué va a pasar el año que viene? Si no hay solución a esto, ¿vamos a seguir todos encerrados?”, agregó el referente sindical.

Hay instituciones que aún no les dicen oficialmente a las familias que este año va a cerrarse el ciclo lectivo sin clases presenciales, sin embargo ya es un secreto a voces que es casi imposible que ese objetivo se concrete, mucho menos si todavía no existe una vacuna contra el Covid-19.

También se plantea un escenario donde no todas las escuelas privadas están en la misma situación, ni económica ni en lo pedagógico. Aquellas a las que les está funcionando bien la estrategia virtual no están demasiado preocupadas, pero en otras donde los resultados no han sido los mejores y la conectividad no está garantizada para todos el balance es muy distinto.