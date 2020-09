Así se "rearman" los restaurantes para no cerrar: van a pérdida y temen por el futuro

Desde hoy los locales gastronómicos de Mendoza solo pueden trabajar con mesas al aire libre. Es decir, en las veredas o patios internos. Pero además, se restringió la cantidad de personas por mesas a solo 4.

Por eso muchos de los locales directamente no abren. "Nos conviene no abrir", explicaron. A esos servicios restringidos se le suma el delivery y el "pase y lleve".

Los restaurantes que están en zonas comerciales, como calles Arístides y Sarmiento, se adaptan para poder mantenerse abiertos. Mesas más distanciadas, menos sillas y salones internos directamente cerrados.

Fernando Barbera, presidente de la Cámara que nuclea a los empresarios del rubro, reconoció que el gobierno busca tener un equilibrio entre el cuidado de la salud y la economía. Pero que la situación es desesperante igual. "Vemos un esfuerzo de mantener aunque sea un poco abierto. Pero estamos en pérdidas desde marzo. Lo que decimos en el sector es que hay que pasar diciembre. Hasta fin de año es a pérdida", explicó el empresario.

Por eso piden ayuda para que las empresas puedan resistir las consecuencias de la pandemia. "Hemos pedido bajar impuestos para mantener los trabajos. Si no lo hacemos, la industria turística no va a estar de pie cuando vuelva todo a la normalidad", aseguró Barbera.

Los sectores económicos que están en crisis protestarán esta semana. Barbera aseguró que comparte los reclamos, pero desalentó la idea de manifestarse en la calle para evitar contagios y no sumar problemas en el sistema de salud. "Hay miedo, enojo, frustración. Hay muchas emociones. Cada uno las canaliza como puede. Hemos pedido que no vayan a la marcha porque consideramos que el sistema de salud está complicado y no es momento de salir a la calle. Si bien compartimos el pedido y el objetivo es el mismo. Pero salir a la calle por una cuestión de salud no es bueno", dijo.

La preocupación mayor es por el impacto de la pandemia en el sector privado y el desempleo que se puede generar por la falta de actividad.