Así es el primer estadio del mundo que abrirá con público durante la pandemia de Covid

¿Es seguro ir a ver un espectáculo deportivo en Estados Unidos que es el país que registra el mayor número de casos y muertes relacionadas al coronavirus? ¿Qué garantías tengo como espectador qué en las tribunas o en los accesos no me voy a contagiar del COVID-19? ¿Bastará sólo con el uso del barbijo y la distancia social para brindar ese entorno seguro?

Estas preguntas y otras similares empezarán a tener respuestas el próximo Jueves 10 de Setiembre. Ese día, se abrirán las puertas del Hard Rock Stadium para que los Hurricanes de Miami jueguen su primer partido de local frente UBA, en el marco de la liga universitaria de fútbol americano, pero la gran noticia es que lo harán ¡con público!.

Algo similar sucederá el domingo 20 de septiembre cuando los Dolphins enfrenten a los Buffalo Bills, pero por la primera fecha de la temporada 2020 de la NFL (National Football League), la liga profesional de ese deporte y que tiene miles de fanáticos.

En esta nueva normalidad, ha sido una gran noticia el anuncio de que estos eventos deportivos se disputarán con público en las gradas y se ha transformado en un caso de estudio que otros deportes y actividades seguirán con mucha atención. Pero lograrlo no ha sido nada fácil. De hecho, el Hard Rock Stadium aplicará un exhaustivo y sofisticado protocolo de seguridad sanitaria, que le permitirá recibir a 13 mil asistentes en su interior, lo que representa un 20% de su capacidad total.

El vicepresidente de Miami Dolphins, Tom Garfinkel, fue claro al respecto: “Este edificio fue construido para 65 mil espectadores, así que tenemos el espacio suficiente para recibir a 13 mil personas y mantenerlos a una distancia segura”. El ejecutivo, que también es el CEO de Hard Rock Stadium, explicó que desde marzo venían trabajando en alternativas para ofrecer un entorno seguro para todos, pero “sabiendo que si sentíamos que no podíamos hacerlo así de seguro, simplemente no tendríamos a los fans”.

Además, querían que un tercero certificara la aplicación de esas estrictas medidas, las que se sostienen en tres premisas básicas: estricta higiene, la mayor cantidad de actividades posibles sin contacto físico y distanciamiento social. Entonces, acudieron a la Asociación Internacional de Suministros Sanitarios (ISSA), que les recomendó adecuarse a la certificación Star del Consejo Global de Biorriesgo (GBAC). Esta calificación le asegura a los asistentes al estadio que una superficie, zona o sector ha sido desinfectado e higienizado al más alto nivel posible y con la intención de evitar enfermedades infecciosas. El Hard Rock Stadium consiguió esa certificación en Julio pasado tras completar 20 diferentes programas de desinfección, previsión y control de riesgos asociados a agentes infecciosos. Fue el primer edificio deportivo del mundo en alcanzar esa acreditación.

Extrema limpieza y mínimo contacto

Además de la certificación GBAC Star, el estadio también introdujo mejoras para asegurar que el mentado “entorno seguro” sea una realidad, extremando los cuidados de limpieza y las medidas de distancia social.

Estos serán los cambios para los aficionados:

Uso del barbijo todo el tiempo menos cuando estén consumiendo bebidas o alimentos.

El estacionamiento de autos también seguirá los criterios de la distancia social.

Está prohibido el tailgating, que básicamente es la previa que hacen los fanáticos del fútbol americano en sus autos en la playa de estacionamiento y antes del inicio del partido.

Prohibición de fumar en el estadio o sus inmediaciones.

Los aficionados tendrán un horario para entrar al estadio que figurará en su entrada y para evitar los “cuellos de botella” o las aglomeraciones en la entrada. Es lo que llaman ingresos escalonados que se realizaran en períodos de tiempo precisos y que se hará respetar.

No se aceptarán pagos en efectivo en ninguno de los puestos de venta de comida. Las órdenes deberán hacerse y pagarse a través del teléfono, al tiempo que recibirán un SMS cuando la orden esté lista pare retirar en puntos de pick up para evitar el contacto físico.

Las butacas serán agrupadas por bloques para cumplir con la distancia social. Es decir, habrá grupos de asientos para que los fanáticos vayan acompañados, pero a una distancia segura de otros grupos o individuos.

Los poseedores de tickets de Temporada, con los que pueden asistir a todos los partidos de local, podrán cambiarlos para la temporada 2021 si no se sienten seguros de ir al estadio o si forman parte de un grupo de riesgo y prefieren no arriesgarse.

Mientras tanto, en el estadio también habrá cambios que notarán los visitantes:

Los empleados usarán barbijo en todo momento y lugar.

Chequeos de temperatura en los ingresos y con dispositivos touchless.

Todos los puntos de ingreso y egreso tendrán lectores electrónicos capaces de leer el ticket que cada fanático deberá tener en su teléfono móvil. La idea es agilizar tanto la entrada como la salida.

Se instalaron detectores de metales de última generación que realizan un escaneo tan preciso que no es necesario que quienes ingresan retiren pequeñas pertenencias de sus bolsillos como: llaves, monedas, teléfono, etc.

Se mejoró el despliegue de estos detectores. Antes, había uno cada 394 fanáticos y ahora habrá uno cada 104.

En los baños, se han implementado canillas y toilets que funcionan automáticamente sin tocarlos, al tiempo que se bloquearon mingitorios e inodoros para asegurar el distanciamiento entre los usuarios.

En las exclusivas suites que tiene el estadio y en sus espacios comunes, se mejoró la performance del aire acondicionado con el uso de filtros de grado hospitalario, con un rendimiento 40% superior a los que tenían anteriormente.

Los sectores destinados a la prensa también han sido reacondicionados para respetar la distancia social, al tiempo que las cabinas para radio y televisión fueron adaptadas con paneles divisores.

El visto bueno oficial

El ambicioso protocolo sanitario que los Dolphins, junto al Hard Rock Stadium plasmaron en un plan de 46 páginas, recibió el visto bueno de las autoridades estatales y también del condado Miami-Dade, en un momento en que los números parecen indicar que se empieza a aplanar la curva de contagios. El dato no es menor si tenemos en cuenta que hace algunas semanas atrás, más precisamente el domingo 12 de Julio, se reportó que en Florida hubo 15.300 nuevos casos en un solo día, la cifra más alta hasta el momento. Por aquellos días, la tasa de casos positivos rondaba el 15% en el estado, mientras que en Miami y alrededores ese porcentaje se disparaba un 25%, un número bastante alejado al 10% recomendado por los expertos para avanzar en las fases de reapertura si la cifra se mantenía por debajo de ese umbral durante dos semanas.

Ahora, las estadísticas están marcando otro panorama más alentador. En las últimas 24 horas, hubo 2.402 nuevos contagios en Florida, con una tasa de positividad de 5,63% para el estado y 5,30% para el condado Miami-Dade.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es uno de los principales impulsores de la reapertura en su estado en medio de la pandemia y no dudó en apoyar el protocolo del Hard Rock Stadium. “Creo que esto traerá un poco de esperanza”.

En total, serán 10 partidos de local para los Dolphins de Miami y otros 6 para los Hurricanes, el equipo que la Universidad de Miami tiene en la liga universitaria, en los que se pondrá a prueba el protocolo. Además, de los Dolphins, otros cinco equipos jugarán con cantidad reducida de público, mientras que otros quince han dicho que no admitirán a sus fanáticos. Finalmente, un total de once aún no se definen y seguramente estarán mirando con atención lo que suceda en el Hard Rock Stadium.

Pero como dice Garfinkel, “si eres alguien al que no le gusta usar barbijo, este no es el lugar en el que te gustaría estar este año. Si es así, no compres un ticket, no vengas”. Gajes de la nueva normalidad que ahora, gracias a la pandemia, tienen cabida en el fútbol americano, en otros deportes y hasta en la vida misma.