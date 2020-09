La Pampa: no dejaron ingresar una ambulancia y un jubilado murió en la ruta

Un hombre de 71 años murió luego de que le negaran el ingreso a la provincia de La Pampa, donde debía ser atendido por edema pulmonar grave. El hombre vivía en la localidad cordobesa de Villa Huidobro, pero tenía cobertura de Pami cruzando el límite provincial.

Al llegar a Realicó, a 45 kilómetros de Villa Huidobro, la policía local impidió el paso de la ambulancia hacia La Pampa. Tras la negativo, intentaron llevarlo hasta Río Cuarto, pero murió en el camino.

"Hasta hace un tiempo esta era una región integrada sanitariamente, pero eso se ha roto con las últimas disposiciones de La Pampa", explicó Silvio Quiroga, intendente de Villa Huidobro, en diálogo con Cadena 3.

El paciente, con estado delicado por linfoma, se encontraba internado en primera instancia en el hospital de Huinca Renancó, pero requirió una urgente derivación el jueves a la noche. Cuando estaba todo dispuesto para el traslado inmediato y de emergencia a la Clínica Santa Teresita, de Realicó, la Policía pampeana impidió el cruce interprovincial.

Luego de lo sucedido, el intendente de Villa Huidobro alertó a las autoridades provinciales: "Hoy en día estamos con el corazón en la boca porque salga una derivación y no podamos hacerla".

"No permitían el egreso de un anestesista. Tenemos dos anestesistas y los dos son de La Pampa y les exigían que, al regresar, hagan cuarentena. Los otros días una mujer no pudo salir y se produjo el nacimiento de un bebé cuando la trasladamos a Laboulaye. Me comuniqué con el intendente y me dijo que no dejaban pasar por el brote de Huinca Renancó. Hasta con un parto estamos con el corazón en la boca", afirmó Quiroga.