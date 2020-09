Qué es la quercetina, la molécula que podría inhibir al covid-19

El estudio liderado por el investigador italiano Bruno Rizzuti, del Instituto de Nanotecnología del Consejo Nacional de Investigaciones de Cosenza, junto a especialistas de las universidades de Zaragoza y Madrid, comenta que la quercetina, una molécula que se encuentra en alcaparras, brócoli, cebolla morada, cítricos y achicoria podría ser eficaz contra la covid-19, actuando sobre la proteína 3CL pro.

El equipo investigador, descubrió que la quercetina tiene un efecto desestabilizador sobre 3CL pro, una de las proteínas esenciales para el desarrollo del virus.

Según Rizzuti, "las simulaciones han demostrado que al unirse la quercetina al ‘sitio activo’ de la proteína 3CL pro, impide que esta realice su función correctamente”.

La investigación asegura que la molécula tiene una serie de propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antialérgicas, y es fácilmente tolerada por el cuerpo humano, por encontrarse en muchos alimentos.

La quercetina podría ser la clave para desarrollar un compuesto sintético aún más potente. Uno de los puntos interesantes es que, debido a su origen natural, el desarrollo no puede ser patentado, lo que haría que se avance de manera ágil y sencilla con su utilización.

Sin embargo, no toda la comunidad científica comparte la opinión de los investigadores. “El de los investigadores italianos y españoles es un trabajo in vitro, no estamos hablando de un estudio clínico”, subrayan los críticos.

Al mismo tiempo, se sabe que la quercetina no es la única sustancia que inhibe la proteína 3CL pro, pero todos los trabajos realizados al respecto no llegan a conclusiones firmes.

“Otros autores han publicado que un conjunto de hierbas utilizadas en la medicina china que contienen la molécula son capaces de prevenir un daño renal comparable al de la infección por Sars-CoV-2”, subraya Carla Ghelardini, secretaria de la Sociedad Italiana de Farmacología.