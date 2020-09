Margarita Barrientos le pegó duro a CFK: "No sé si ayuda a los pobres"

Margarita Barrientos supo ser, en su momento, el "rostro más social" del macrismo. Ella misma lo reconoce, aunque en una entrevista que concedió hoy a CNN Radio admitió también que la situación del comedor que comanda se ha complicado y que no recibe suficiente apoyo por parte del nuevo gobierno. De paso, criticó con dureza a la vicepresidenta Cristina Fernández.

El comedor Los Piletones (Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires) lleva mucho tiempo funcionando. Sin embargo en los últimos meses -acusa Barrientos- se le ha hecho difícil conseguir víveres. "Una levanta teléfonos para pedir por la gente que no tiene frazadas o leche. Y me han dicho que cuando tengan me van a pasar, pero mi pedido queda en el aire".

Semanas atrás, durante una charla con un periodista de La Nación, Barrientos ofreció un posible motivo para esta falta de atención. "Estoy pagando el haber apoyado a ex presidente Macri", subrayó entonces. No especificó, sin embargo, si el dirigente del PRO sigue colaborando con sus iniciativas.

Barrientos y Macri se conocen desde hace años. Foto: Télam.

"Cabecita hermosa"

Barrientos respondió las consultas de los periodistas desde Añatuya (Santiago del Estero), la ciudad donde nació. Tal vez el punto más gráfico de su intervención fue cuando le preguntaron por Cristina. "Yo creo que en esa cabecita hermosa no existe la pobreza. No sé si alguna vez ella trabajó por la gente que más lo necesita", disparó la referente.

En otro tramo, cuando le preguntaron sobre el Partido Justicialista, prefirió no responder. "Pero el silencio dice muchas cosas", ironizó.

Barrientos afirma que el gobierno de Alberto Fernández no la ayuda. Cabe destacar, en ese sentido, que el diputado nacional de JxC Waldo Wolf ya presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que se especifique públicamente con qué criterio se le otorgan o niegan envíos al comedor Los Piletones y otras organizaciones populares.

"No creo que cerremos la grieta", sintetizó Barrientos. "Todavía falta algo auténtico. Hay que hacer que el país un poquitito se levante, hoy la Argentina está muy caída, muy triste", concluyó la mujer.