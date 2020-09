Furor y amor viral: la abuela que emociona contando cuentos por redes sociales en cuarentena

View this post on Instagram

u00a1Queu0301 difiu0301cil describirse! ud83eudd14De chica era Titita porque no podiu0301a pronunciar mi diminutivo, Beatricita. De mau0301s grande fui Beatriz para los conocidos y Bea para los amigos pero en los profesorados y escuelas secundarias adonde ejerciu0301, fui Profesora o Sra. ud83dudc69u200dud83cudfeb A su vez, mis cuatro hijos me fueron poniendo distintos apodos: mamau0301, maminguiu0301n, enano, le corcheu0301, mientras que mi marido me llamaba Tota. Y ahora soy Abuela Bea para mis nueve nietos, que van desde los tres a los nueve anu0303os, y Grandma Bea cuando les doy clases de ingleu0301s por Zoom. Mis dos pasiones son la ensenu0303anza y las plantas. ud83dudcd6A la primera se la debo a mi abuelo materno y a mi madre, tambieu0301n profesores de literatura inglesa. ud83cudf37A la pasiou0301n por las plantas la heredeu0301 de mi madre y de mi tiu0301a Lola. Ambas pasiones me han hecho y me hacen muy feliz. Al amor por los cuentos lo heredeu0301 de mis abuelas. ud83dudc75ud83cudffbMi abuela Bertha, gran recopiladora de cuentos malteses y mapuches, era una narradora extraordinaria que embelesaba a propios y extranu0303os. Y mi abuela Cecilia, todas las tardes, a la hora de la siesta, me contaba cuentos tradicionales y, por insistencia miu0301a, el de La gallina coloradaud83dudc14, al que habreu0301 escuchado cientos de veces. Todos los abuelos les contamos cuentos a nuestros nietos. Nos gusta contarles de dou0301nde viene nuestra familia, de cou0301mo era la vida cuando eu0301ramos chicos, de travesuras que hicimos en casa o en el colegio. ud83eudd2aAlgunos tambieu0301n les leemos o les contamos cuentos escritos por otros o inventados por nosotros. Antes de la cuarentena soliu0301a contarles cuentos a mis nietos como rutina. Pero cuando comenzou0301, me puse a reflexionar sobre cou0301mo les habiu0301a cambiado la vida radicalmente, de un diu0301a para el otro, sin escuela, sin salidas, sin el contacto con otros chicos y, especialmente con toda la angustia de no entender queu0301 estaba pasando. ud83dude14Por eso se me ocurriou0301 acompanu0303arlos por medio de un cuento diario de las buenas noches, grabau0301ndoles y enviau0301ndoles un audio para escuchar en la cama que los ayudara a relajarse y a dormir. ud83dude34 (Continuu0301a en el 1er comentario) #cuentos #cuentosinfantiles #cuentosparaninu0303os #loscuentosdebea