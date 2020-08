No hay relación entre la pérdida de anticuerpos de COVID-19 y la donación de plasma

La donación y transfusión de plasma de convaleciente es un tratamiento experimental que busca disminuir las complicaciones de la COVID-19 y evitar que se prolongue la internación de los pacientes. Si bien en la Argentina aún está en etapa de ensayo clínico, los expertos advierten que “la administración temprana de plasma dentro del curso clínico de COVID-19 ofrece más probabilidades de reducir la mortalidad”.

Sobre el plasma de convaleciente -como se le llama al plasma de quienes ya tuvieron el virus y se recuperaron- circula mucha información que, a veces, puede ser confusa. Esta nota responde algunas preguntas clave:

Si dono plasma, ¿pierdo anticuerpos?

No. “Si alguien se quedara sin (anticuerpos), sería por el paso del tiempo, pero no por donar. Los anticuerpos son proteínas que pueden seguir siendo generados por cierto tiempo. No son una reserva, no hay una cantidad limitada”, dijo a RedDES el médico infectólogo Pedro Cahn, director científico de Fundación Huésped e integrante del Comité de asesores del gobierno nacional durante la pandemia. Y específicamente para el caso del nuevo coronavirus, o SARS-CoV-2, “no sabemos exactamente cuánto dura”, explicó.

Lo mismo indicó Eva Acosta Rodríguez, doctora en Ciencias Químicas e investigadora en inmunidad frente a infecciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que pertenece también al Conicet.

“Los anticuerpos se pueden perder, pero ese proceso no se acelera por donar. Por eso es importante que los pacientes recuperados donen antes de perderlos”, indicó a RedDES la doctora, que integra el equipo de @coronaconsultas, que se encarga de evacuar dudas comunes sobre la COVID-19, sobre todo a través de las redes sociales (ver respuestas acá, acá y acá).

“Las respuestas inmunes generan anticuerpos que se conservan por distintos tiempos. Para los otros coronavirus, que generan resfríos comunes, se sabe que los niveles de anticuerpos no se mantienen por mucho tiempo. Para el SARS-Cov-2 todavía no conocemos cuánto dura la inmunidad”. Así Acosta Rodríguez confirmó una vez más que aún falta evidencia concluyente sobre varios aspectos de la COVID-19, una nueva enfermedad.

¿Tener anticuerpos es lo mismo que ser inmune?

No. “Tener anticuerpos no es lo mismo que ser inmune -aclaró la especialista Acosta Rodríguez-. Los anticuerpos son uno de los mecanismos del sistema inmune para combatir infecciones, es el que habitualmente se mide en la práctica como ‘correlato de inmunidad’ (para estimar si la persona está protegida o no). Pero el sistema tiene otros mecanismos, que son importantes en la protección, como la inmunidad celular, que son células que combaten el virus”.

“Para este SARS-CoV-2 hay muchos reportes -entre ellos uno certificado y publicado en la revista científica NatureMedicine, y otro preliminar, aún no revisado por pares, publicado en medrxiv.org– que indican que es posible que personas que estuvieron infectadas y se curaron no tengan anticuerpos detectables, aunque sí inmunidad celular”, detalló.

¿Qué tipos de inmunidad hay?

En una columna publicada en The New York Times, Akiko Iwasaki y Ruslan Medzhitov -profesores del Departamento de Inmunobiología de la Facultad de Medicina de Yale e investigadores del Instituto Médico Howard Hughes- explican: “Tenemos dos tipos de inmunidad: inmunidad innata, que entra en acción en cuestión de horas, a veces sólo minutos, de una infección; e inmunidad adaptativa, que se desarrolla durante días y semanas”.

“La cantidad de anticuerpos en la sangre alcanza su punto máximo durante una infección y disminuye después de que la infección haya desaparecido, a menudo en unos pocos meses. (…) Que los anticuerpos disminuyan una vez que una infección retrocede no es una señal de que estén fallando: es un paso normal en el curso habitual de una respuesta inmune”, explican.

¿Cuántas personas recibieron plasma de convaleciente?

Los anticuerpos que se desarrollan en un infectado se encuentran en el plasma, explica el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC). Así, gracias a la donación, ese “plasma de convaleciente” rico en anticuerpos se transfunde a un paciente enfermo.

En mayo último, el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha el Ensayo Clínico Nacional de donación de plasma para evaluar los beneficios y riesgos de tratar a los pacientes de COVID-19 con plasma de recuperados. Desde entonces, casi 300 personas ya donaron plasma en la Ciudad de Buenos Aires, y 272 lo recibieron, según datos del Ministerio de Salud porteño. Y en la Provincia hubo 431 donantes y 979 pacientes transfundidos, informó a RedDES el Instituto Provincial de Hemoterapia.

“Tenemos donantes que vemos cómo van disminuyendo los anticuerpos entre la primera vez que donan y la tercera. Esos anticuerpos se van perdiendo, pero no porque los extraemos. Bajan porque bajan. En general hay una disminución importante de anticuerpos a medida que va pasando el tiempo”, dijo a RedDES el viernes último Nora Etchenique, directora del Instituto Provincial, quien falleció hoy por un accidente de tránsito.

¿Cómo fue el caso de Marisol San Román?

El domingo 5 de julio último se publicó en Infobae, el portal de noticias más leído de Argentina, una entrevista con Marisol San Román, paciente recuperada de coronavirus, que llevó el título: “Se curó de Covid-19, donó plasma, viajó a España para estudiar y recibió una noticia que la shockeó: perdió todos sus anticuerpos”. Por su redacción, el título puede dar lugar a confusiones ya que está escrito de manera tal que sugiere una relación de causa-consecuencia entre un hecho y el otro. Según la herramienta CrowdTangle, la nota tuvo más de 700 interacciones, se compartió más de 200 veces en Twitter y llegó a más de 3,7 millones de personas.

A modo de explicación, Marisol San Román contó a RedDES cómo fue su situación: “Estuve dos meses donando, empecé en abril y la última fue el 1 de junio, hasta esa fecha tuve anticuerpos. Después pasó un mes hasta que me hice el test acá (en España), así que me duraron casi tres meses, me dijeron que fue un buen tiempo”.

San Román aprovechó para resaltar el mensaje: “Hay que donar lo más pronto posible porque no se sabe después qué va a pasar con los anticuerpos. Apenas me sentí bien, fui y doné, eso es re importante”.

“La pérdida de los anticuerpos no tiene que ver con que dones sangre. No es como un óvulo, que vas a producir tantos en tu vida, esto es completamente distinto.Te sacan sangre y a las 12 horas se regenera ese plasma, por eso las donaciones se hacen una detrás de la otra”, repitió.

Entonces, tres puntos clave para entender el tema:

Donar plasma no hace que se pierdan los anticuerpos.

Los anticuerpos se pierden con el paso del tiempo, pero para este virus aún no se sabe en cuánto tiempo ocurre.

Tener anticuerpos no es lo mismo que ser inmune: el sistema tiene otros mecanismos, que son importantes en la protección, como la inmunidad celular, que son células que combaten el virus.

Esta nota fue producida por la Red Federal contra la Desinformación (RedDES), una red colaborativa federal de medios creada para producir y difundir verificaciones de rumores y contenidos falsos sobre coronavirus que están circulando a través de las redes sociales. Las vías de contacto son: por mail a redfederal@chequeado.com y /Chequeado en todas las redes. Si te llegó información sospechosa por WhatsApp podés enviarla al 11.3679.0690 para su verificación.