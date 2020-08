Coronavirus: Argentina quedó al borde de entrar en el top 10 mundial de contagios

Countries with most new #coronavirus cases for Aug 30 (as of 11pm ET):



Top 10



1 #India 78,512

2 #USA 35,337

3 #Brazil 16,158

4 #France 10,866

5 #Peru 9,474

6 #Colombia 8,020

7 #Argentina 7,187

8 #Russia 4,897

9 #Philippines 4,265

10 #Mexico 4,129



Source: JHU