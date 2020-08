Video: a una periodista le robaron el celular mientras hacía una nota en vivo

Flavia Fochesato nunca olvidará lo que le tocó vivir mientras realizaba una nota en vivo en su provincia, Córdoba. La cronista padeció el robo de su celular "al aire" mientras entrevistaba a un conductor de micros acerca de los nuevos recorridos a raíz de las medidas preventivas por el Covid-19.

El hecho ocurrió bien temprano, cerca de las 7 de mañana, en el Barrio Cerveceros, donde la periodista de Telefé Córdoba hablaba con un chofer de la línea 20.

La cámara no alcanzó a grabar cuando le arraban el celular a la movilera, quien rápidamente alertó a sus compañeros de trabajo en plena transmisión: "No, no... ¡Chicos, me robó el celular!".

Tras obtener su botín, el delincuente se escapó corriendo y detrás de él lo perseguía la periodista, quien le perdió el rastro. Sin embargo, la pronta acción de la provincia permitió localizar al malviviente y recuperar el teléfono de Fochesato.