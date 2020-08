¿Frío o calor? Así estará el tiempo el domingo en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el domingo, en Mendoza, será un día de temperatura agradable pero predominantemente nublado. Por otra parte, no se registran alertas ni probabilidades de lluvias.

La temperatura mínima pronosticada para mañana es de 5° C, mientras que la máxima es de 15° C, con un aumento significativo durante la tarde.

Durante las primeras horas de la madrugada se prevé que se registre la temperatura mínima, con un cielo parcialmente nublado. Luego, ya en la mañana, la misma ascenderá pero no mucho, ya que no pasará de los 6° C y con el cielo igual de nublado.

En la tarde se registrará la máxima, de 15° C y durante la noche se espera que descienda a 11° C, siempre con el cielo parcialmente nublado.