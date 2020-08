Películas online: las más vistas en cuarentena

En los últimos años se hicieron cada vez más comunes los usuarios que optan por mirar películas online, con los beneficios y desventajas que esto conlleva. Desde hace tiempo las rutinas de las personas cambiaron, son más intensas, y las generaciones tienen otras costumbres. Sentarse a mirar la grilla de programación o adaptarse a lo que estén dando en la televisión ya pasó de moda. La gente ahora busca comodidad, rapidez y fluidez.

Pero este año, el crecimiento de los usuarios que elige mirar películas online fue aún más grande teniendo en cuenta que, con la pandemia provocada por el Covid-19 y su consecuente aislamiento social y cierre de comercios, las personas pasan más tiempo en sus hogares y quizás por aburrimiento, aquellas que no lo hacían también se adhirieron a este tipo de entretenimiento.

Si bien mirar películas online tiene sus contras como por ejemplo que muchas páginas webs gratuitas en las que se ofrece este servicio son falsas y nunca se puede llegar a ver el film; se corre el riesgo de que ingresen virus en los dispositivos móviles que se utilizan y en la mayoría de los casos la calidad es de mala a pésima, sin mencionar la piratería del material en algunos casos y el robo de datos personales, lo cierto es que las personas eligen este tipo de contenido ya que existe una amplia oferta de plataformas y páginas para poder verlos en la comodidad de la casa y en el momento que se quiera.

Esto, sumado a las aplicaciones que ofrecen una gran variedad de programación que se volvieron populares y a la que cada vez más personas acceden, llevaron a muchas empresas de cable a actualizarse para poder ofrecer un servicio más amplio: no sólo canales de aire y cable como era hasta hace algunos años atrás, sino calidad HD, servicio on demand, aplicaciones para poder ver series y películas online en cualquier momento y desde cualquier dispositivo móvil, entre otros servicios.

¿Por qué las personas eligen esas plataformas?

La gente opta cada vez más por mirar sus programas favoritos a través de estas plataformas ya que adquieren un excelente servicios a un módico precio o incluso sin costo adicional al cable, en el que se brinda mayor seguridad y protección de los datos personales, calidad en la reproducción y amplia variedad de contenidos para toda la familia.

Asimismo, encuentran opciones de pausar o retroceder cuantas veces quieran las series y películas favoritas e incluso, en las aplicaciones brindadas por las empresas de cable pueden disfrutar de contenidos on demand, tv en vivo, e incluso ver programas ya emitidos y grabar aquellas películas o novelas que no puedan verse en el momento que son emitidas.

Películas online más vistas en cuarentena

En estos tiempos de pandemia y aislamiento social, mientras algunos se dedicaron a hacer actividades que generalmente no llevan a cabo por diversos motivos como por ejemplo no contar con el tiempo suficiente, otros se pusieron al día con las producciones y contenido cinematográficos. En el listado de las películas más vistas por los argentinos en esta cuarentena se pueden mencionar:

- “La odisea de los giles”

- “El robo del siglo”

- “Frozen 2”

- “Los que aman odian”

- “El fútbol o yo“

- “Había una vez en Hollywood”

- “It: capítulo 2“

- “Terminator: destino oculto”

- “X-men”

- “Parasite”

Además, se suman algunas sagas que no pasan de moda como “Harry Potter”, “The Lord of the Rings” y algunas series como por ejemplo “This Is Us”, “Homeland”, “Game of Thrones”, “Outlander”, “The Walking Dead” y “Los internacionales”.