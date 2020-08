Es el único médico del pueblo y lo quieren echar porque se contagió de coronavirus

Un hombre que es el único médico de un pequeño pueblo de Santa Fe contrajo coronavirus desarrollando su tarea profesional, pero sus vecinos en lugar de solidarizarse y apoyarlo firmaron en su gran mayoría para que se lo destituya del Servicio de Atención Comunitaria.

Palou, atrás de ambo verde

El protagonista de la historia es el doctor Marcelo Palou y el inexplicable trato lo recibió de sus vecinos, y seguramente pacientes, de Cañada del Ucle, un pueblo ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Firmat y a unos 120 km de Rosario.

Lo curioso es que unas 300 personas firmaron la petición para que pierda su cargo, pero también lo hizo el presidente de la Comuna, Orlando Pruzzo. “Yo acompañé en el reclamo de mis vecinos pero como Comuna", dijo Pruzzo a La Capital.

El reclamo de los vecinos se debe a desacuerdos con el trato de Palou hacia los pacientes en términos generales y con el hecho de que el galeno no atendía los fines de semana, ya que se trasladaba a Fimat para atender allí.

Palou, de campera camuflada

Palou asumió que cometió un error al atender a un paciente sin guantes y el vecino luego también se contagió de coronavirus: "Me hago cargo del error. Después usé alcohol y todo, pero ya había pasado", confesó el médico.

"No maté a nadie. Acá en el pueblo hay una mayoría que levanta firmas para que me saquen del cargo, me quieren echar del pueblo. Esto lo tomo como una discriminación total", detalló Palou.

Voy a tratar de ser breve ya q creo q no es necesario explicar nada..me contagie de covid ejerciendo mi profesiu00f3n,... Posted by Marcelo Palou on Friday, August 14, 2020

Hasta el momento, Cañada del Ucle cuenta con seis casos positivos de Covid-19, incluido el médico, y hay casi 100 personas aisladas por prevención, al tratarse de contactos directos con los casos positivos.