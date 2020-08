Caso Facundo: las dos hipótesis que analizan los investigadores

Los investigadores, al igual que la madre de Facundo Astudillo Castro, coinciden en que el cuerpo encontrado es del joven de 22 años. Igualmente los antropólogos forenses trabajarán desde este martes con el cadáver en la Morgue Judicial de Buenos Aires. Allí determinarán si es o no Facundo y qué fue lo que sucedió.

El día domingo hallaron una zapatilla que sería idéntica a la que utilizaba Facundo. Es por eso que la madre aseguró que hay muchas posibilidades de que el cadáver encontrado sea de su hijo.

Para Cristina Castro y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, no hay dudas de que el cuerpo de su hijo fue “plantado” en esa zona. Para ellos la Policía bonaerense es la responsable.

Por otro lado, para el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, que el cadáver encontrado no modifica la investigación. “Si lo hubieran matado y ‘chupado’ no nos parece probable que hubiera aparecido ahí, en ese estado”, le confirmó una fuente investigadora a Infobae.

Las dos hipótesis sobre las que trabaja el fiscal Martínez son dos. Una de ellas es la desaparición forzada a manos de la Bonaerense y que con el fin de evitar el control de Gendarmería Nacional en el puesto fitosanitario de la ruta 3, Facundo decidió seguir por la vía del ferrocarril para no ser visto y, de paso, cortar camino. Con el eventual reconocimiento del cuerpo, deja de tener sentido una tercera opción, que ya había perdido fuerza en los últimos días, y es que el joven hubiera llegado a Bahía Blanca.

La desaparición forzada también podría haber ocurrido en el contexto de una situación que pudo habérsele "ido de las manos" a los policías en una pelea o forcejeo. El joven estaba determinado a llegar como sea a la casa de su ex novia, incluso después de que le había costado una pelea con la madre el día antes de salir y por lo que él, el mismo 30 de abril, le mandó un mensaje que decía: “No sabés dónde estoy, no me vas a volver a ver”.

Fuente: Infobae