Una maravilla tecnológica: así es el televisor 8K que se consigue en Argentina y cuesta una fortuna

Samsung ya comenzó a vender el primer televisor 8K de la Argentina. Se trata del modelo Q900R, que había sido anunciado el año pasado. Es un equipo QLED de 75" que se agotó al poco tiempo de ponerse a la venta.

En un período de tiempo en el que el confinamiento obligó a muchas personas a mejorar sus televisores, los equipos de 65" a 75" fueron los únicos que aumentaron sus ventas. En total sumaron 20% más, pero su participación en el total es muy pequeña.

En Argentina, indica Afarte (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica), las pantallas de 32″ representan el 40% del mercado y la categoría de 50″ o más, el 25%.

Si bien desde la empresa surcoreana esperaban el pico de ventas que su nuevo TV alcanzó en nuestro país, todavía no se repusieron más unidades, por lo que habrá que esperar algunos meses para poder adquirir nuevamente uno de estos equipos.

Pero vale una importante aclaración: esta maravilla tecnológica no es para todos: su precio de venta es de 599.999 pesos. Y eso no toma en cuenta la gran cantidad de espacio que ocupa, lo que hace que haga falta una casa muy espaciosa para no desperdiciarlo.

Según destaca una nota del portal Infobae, esta es la evolución de 4K y transporta 4 veces más píxeles que los televisores con esa tecnología y 16 veces más que los FullHD. En resolución, refiere a 7680 x 4320 pixeles en pantalla, con 33 millones de píxeles por imagen.

El televisor está equipado con la tecnología del fabricante denominada Quantum Dots (QLED), con una resolución que tiene un volumen del color del 100% (recrea alrededor de mil millones de colores en la pantalla).

Es una verdadera bestia, ya tiene un alto de 96,46 cm (con base, 102,49), ancho de 167,72 cm y profundidad de 3,46 cm (con base, 33,75 cm), y pesa 42,1 kg.

Su tecnología se denomina Upscaling y es uno de los distintivos más importantes del dispositivo. Entonces, transforma y mejora cualquier imagen llevándola a una resolución similar a 8K.

Todavía no hay muchos contenidos que utilicen la resolución de este televisor, pero se espera que eso cambie con el correr de los años, como sucedió con la tecnología 4K.

Algunas características que tiene es la utilización de menos cables conectados directamente al aparato, ya que tiene un dispositivo denominado One Connect, a donde se conectan todos los dispositivos, y que se une al TV por un cable transparente de 5 metros.

Mirá las especificaciones completas en la página de Samsung.