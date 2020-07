Nutrición: se puede disfrutar de lo dulce aportando nutrientes

View this post on Instagram

Semana de la dulzura y en tu cabeza estu00e1n las ganas de comer ese chocolate que te regalo tu ser querido! ud83cudf6bud83cudf6cud83cudf6dud83eudd10ud83eudd10 . Cambiaru00e1 mucho tu cuerpo si estas llevando una alimentaciu00f3n sana durante todo el du00eda, haces actividad fu00edsica y comes una tableta de chocolate? ud83dude44 . Te tengo un noticiu00f3n, podu00e9s comerlo, no vas a ser mu00e1s gord@, pero si vas a ser mu00e1s feliz! ud83dude0aud83cudf6bu2764ufe0f El secreto esta en poder hacerlo pero de manera moderada, encontrar un equilibrio entre las comidas que nos hacen bien a la salud y aquellas que nos hacen bien a nuestras emociones! . ud83dudc49Claro esta que las cantidades deben ser medidas. Una cosa es comer una porciu00f3n de dulces una o dos veces en esta semana y otra muy diferente es darte una panzada de dulces (que es lo que probablemente pase si te lo prohibu00eds). . Es muy importante si estas buscando cambios en tus hu00e1bitos aprender a disfrutar el proceso, conocer cuales son las cosas que te encantan y no son tan sanas para poder comerlas en cantidades medidas y con menor frecuencia que aquellas comidas que si aportan nutrientes.u2764ufe0f . ud83dudc49Si te gustan demasiado podu00e9s recurrir versiones que aporten nutrientes para disfrutar y encontrar placer tambiu00e9n en el comer saludable! ud83dude0bud83dude0b . . Les dejo esta receta de un postre saludable y chocolatozo para todos aquellos que tienen antojos de dulce mu00e1s frecuentes. . . Y.. vas a comer tu dulce?? ud83dude0aud83dude0b Contanos que elegiste y esperamos que lo disfrutes! Te leemos ud83dudc40ud83cudf6b . #postresaludable #semanadeladulzura #ricoysano #healthylifestyle #chocopostre #postreproteico