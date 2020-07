Habló el "caso 19" de San Juan y dijo que cree que se contagió en Mendoza

El camionero que se convirtió en el "caso 19" de San Juan dijo hoy en una entrevista radial que cree que fue en Mendoza donde se contagió. “El último viaje que hice fue el viernes pasado, al Mercado Cooperativo de Guaymallén y ahí justamente ahora detectaron 20 casos. En Mendoza me bajo, subo y bajo barandas y encarpo. En cambio en La Rioja no me dejan, ahí hay gente que se encarga de todo”.

El transportista tiene un contacto permanente con Mendoza ya que hace hasta tres viajes por semana. Hace el periplo Mendoza-La Rioja para una empresa y para otra hace el trayecto Mendoza-San Juan trasladando lavandina y gas.

En diálogo con Radio del Sur dijo no saber cómo ocurrió ya que asegura realizar cotidianamente un estricto protocolo tanto en su camión como en su hogar: "Desinfecto la manija de la puerta, el volante y hasta limpio las suelas de mis zapatillas antes de subir. En mi casa también. Llego, entro por el garaje, mis hijos me echan agua con cloro con un pulverizador, me cambio y me pongo ropa liviana. Entro y me ducho. Y ellos llevan la ropa con guantes a la lavadora. A pesar de todo eso me contagié”.

Además de la lógica preocupación que supone atravesar un contagio de Covid-19, el trabajador del volante vive un calvario paralelo ya que él y su familia están recibiendo amenazas de muerte, sobre todo a través de las redes sociales.

El hombre no esconde su enojo por el revuelo que generó su caso. Por eso, como mensaje final, el camionero advirtió: "Yo hice y hago todo como me indica Salud Pública. Lo que le pido a la gente es que se cuide bien y a los que escriben cosas, que tengan más cortita la lengua. A cualquiera le puede pasar”.