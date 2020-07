Los tres signos del zodíaco que no pueden olvidar a sus ex

A algunos signos del zodíaco se les complica dejar atrás el pasado y no pueden olvidar a sus ex parejas, al punto de que las terminan "stalkeando" en redes sociales o pensando en ellas más de la cuenta.

Estos signos tienen la particularidad de seguir "atados" al pasado incluso cuando ya formaron una nueva relación amorosa. No pueden evitar volver a los recuerdos de ese viejo amor y terminan generando desconfianza en sus nuevas parejas.

A pesar de estar felices en una nueva relación, estos signos del horóscopo no pueden evitar "espiar" las redes sociales de sus ex parejas y recordar los buenos momentos vividos.

Libra

Los librianos son los que más problemas tienen a la hora de olvidar a sus ex parejas. Incluso intentarán convencerse de que no quieren saber nada sobre sus ex, pero en cuanto puedan irán a sus redes sociales para ver en qué andan.

Aunque estén en una nueva relación y felices, los librianos no pueden evitar flagelarse con los recuerdos del pasado y con los buenos momentos vividos con aquel viejo amor.

Cáncer

Los cancerianos tienen las emociones a flor de piel y generalmente terminan sus relaciones amorosas con mucho drama. Sin embargo, no pueden evitar "stalkear" a sus ex y pensar en ellos cada vez que tienen la oportunidad.

La astrología indica que esta obsesión con el pasado perdura hasta que finalmente forman una nueva relación amorosa en la que están felices o cuando no tienen ningún atisbo de duda de que la ex pareja en cuestión ha seguido con su vida y no hay ninguna posibilidad de reconciliación.

Sagitario

A los sagitarianos les gusta terminar sus relaciones amorosas en buenos términos y creen que es posible mantener una amistad con sus ex parejas.

Sin embargo, esto se convierte en un arma de doble filo porque no terminan de cortar el vínculo y suelen sentir nostalgia del pasado compartido con sus ex parejas, a quienes siguen de cerca en redes sociales con cualquier excusa que les permita racionalizar la situación.