Covid en Mendoza: indignación por otra fiesta clandestina en Maipú

"Parece que no se entiende", expresó Fernanda Lacoste, coordinadora del Comité de Emergencia Sanitaria de Maipú, acerca de la nueva fiesta clandestina que se realizó el pasado martes en una vivienda de Maipú. Mientras la situación del coronavirus parece complicarse progresivamente en Mendoza, siguen surgiendo situaciones que ponen en riesgo a la sociedad por la posibilidad de hacer masivos los contagios que, por ahora, no lo son.

En este caso se trató de una reunión de amigos clandestina realizada en una vivienda del barrio Milack Navira, de San Roque, en Maipú. Allí se juntó una cantidad todavía no determinada de personas pero, gracias al accionar de los vecinos que denunciaron la situación, la Policía le puso fin de manera temprana.

El dato particular en este caso es que, a llegar la policía y el fiscal Bazán, el único que salió de la vivienda fue el dueño, mientras que el resto permaneció escondido dentro de la casa. Por ese motivo, el hombre fue imputado, mientras que el resto tendrán que asistir a declarar.

"La cantidad de gente no se puede dimensionar, no pensamos que sean demasiados, pero no salieron. Se los llamó a declarar según la terminación de la titularidad de las patentes de los autos", explicó Lacoste.

En cuanto a la actuación del municipio en estos casos, que ya son repetidos, expresó: "Estamos en contacto con el subcomisario de la zona que es el que nos informó del caso a través del fiscal Bazán y en general la municipalidad está atenta y colabora por los llamados de las delegaciones y del cuerpo de preventores".