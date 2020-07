San Juan prevé aumentos de casos por las "provincias cercanas"

La secretaria de Planificación del Ministerio de Salud de San Juan, Alina Almazán, pasó en limpio la situación del Covid-19 en esa provincia y reconoció que esperan un aumento de casos. Al día de hoy, según la funcionaria, son 14 los positivos y la mitad ya se recuperó.

Un día después de que la ministra de Salud, Ana María Nadal, reconociera que el virus circula en Mendoza (aunque no habló de "circulación comunitaria"), en la vecina provincia se despertó cierta alarma, por eso no llamó la atención que hoy Almazán dijera: “Es posible que estos días aumente la cantidad de casos de coronavirus en la provincia. Sin embargo, eso no significará que se declare la circulación viral, sino que podrá deberse a que estamos testeando permanentemente y al incremento de casos en las provincias cercanas”.

La articulación público privada permitió la instalación de esta unidad que facilita el trabajo de los profesionales implicados en los controles de COVID-19 en el corredor sanitario.https://t.co/kDm71hqAKh — Ministerio de Salud Pública San Juan (@SaludSanJuan) July 16, 2020

Estos casos, aclaró la funcionaria sanjuanina, podrían presentarse en transportistas como también en la gente que arriba a esa provincia y realiza su aislamiento en hoteles, "justamente porque vienen de provincias en la que ya hay circulación viral confirmada. Aquí, en cambio, hasta el momento todos los casos detectados son por contacto estrecho o importados”.

Finalmente confirmó que San Juan está organizando acciones especiales en los departamentos que colindan con las provincias con más casos.