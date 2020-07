Una reina tuvo que renunciar a su corona porque no la dejan ser modelo

Micaela Martínez se presentó con mucha ilusión para aspirar a la corona de la Fiesta de la Labranza. Tras el espectáculo “Hectáreas de sueños”, realizado en febrero pasado, la candidata de Las Paredes fue elegida como la nueva soberana provincial de la Labranza.

Cinco meses después, sorpresivamente la joven presentó su renuncia y lo justificó en un posteo en Facebook. Allí deja en claro que se vio forzada a renunciar y que entiende las razones de la organización, pero también aclara que nunca se le explicó que era incompatible seguir con su profesión de modelo en paralelo a su reinado.

"Quiero dejar en claro que mi idea no es manchar a la fiesta. Me brindó un lindo momento, dejo mi reinado por que el reglamento no me permite trabajar como modelo y publicar cierto contenido. Y lo entiendo perfectamente. Por eso elegí seguir mi carrera. Tengo miedo la verdad, quise informar el porque la renuncia, pero quieren hacerme acciones legales por lo publicado. Mi intención no es esa", dijo Micaela en diálogo con el medio local Día del Sur Noticias.

Los argumentos de Mica

"Mi nombre es Micaela Martínez, tengo 19 años, represente a mi distrito Las Paredes en la Fiesta de la Labranza, soy la reina electa, reina provincial de la labranza 2020, hago pública mi devolución de la corona, no estoy de acuerdo en firmar la renuncia, porque jamás lo quise, pero es lo mejor, siempre me comprometí a cumplir mi deber.

Les presento mis motivos, la falta de compañerismo, los malos comentarios, la falta de apoyo e información. Actualmente me dedico al modelaje y por el reglamento, que yo no lo sabía, me lo hicieron leer hace unos días, no me lo permite, lo entiendo perfectamente, el material que subo, fotos totalmente profesionales, no encaja con el protocolo, está perfecto, pero a mí me aceptaron como modelo y nunca tuve queja.

Hasta ahora que me salió una buena oportunidad, no quiero dejar ni mi reinado, ni mi carrera profesional pero mi decisión es esa, sé que no me quieren ahí, no encajo en ese ambiente. Pero me quedo con la felicidad de ganar la corona, ante personas mucho más populares.

Que la organización y la mala gente hable lo que quiera, con corona o sin corona puedo seguir aportando. Ayudando a quienes más lo necesitan y trabajando en más proyectos, el apoyo de mi familia y mis amigos es lo que más necesito. Y muchas gracias a toda esa gente que sin conocerme me brinda buena onda".