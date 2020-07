Habló el policía con coronavirus: "Si tienen síntomas vayan al doctor"

El jueves a la tarde, el Ministerio de Salud confirmó que un policía de 32 años, oriundo de San Carlos, dio positivo de coronavirus y se encuentra internado en el Hospital Scaravelli de Tunuyán. Según se supo, el joven trabaja en la playa de Potrerillos, por lo cual mantiene contacto permanente con camioneros de distintas nacionalidades.

Según consigna El Cuco Digital, el efectivo difundió un audio en el que explica cómo fue todo el proceso hasta que le confirmaron que tiene coronavirus. “Estuve el sábado de guardia, salí y me hice ver en el Centro de Salud de La Consulta porque al otro día era mi cumpleaños. Me internaron el domingo, me hicieron el hisopado y me dio negativo. Me lo volvieron hacer anoche porque dijeron que era muy pronto y tenía principio de neumonía, y ahora me acaban de decir que es positivo”, contó el agente.

Y agregó: “Es nuestra profesión, es lo que nos toca; estamos expuestos como los médicos y otras personas que trabajan a diario. Así que bueno gente, a tomar las medidas, cualquier síntoma que tengan vayan al doctor, no sean pavos, piensen en su familia, así sea un resfrío pedorro y una tos seca tonta”.

Por último, el hombre que trabaja en la fuerza de seguridad concluyó: “Estoy tranquilo en el hospital de Tunuyán. Así que bueno, a esperar unos 10 o 15 días más acá y esperar la evolución. A cuidarse gente que esto es una batalla. Nadie está exento de qué les pasen estas cosas. Les mando un fuerte abrazo y cuídense”.

El Área Sanitaria de San Carlos, por su parte, comunicó que desde que se activó el protocolo “se trabajó con las Brigadas que se han armado para tal fin, controlando el aislamiento de la familia. Además, agregaron que "las brigadas están conformadas por un médico de familia y los agentes sanitarios. Desde el lunes pasado se le pidió al grupo familiar mantener el aislamiento y se llevaron adelante controles para verificar su cumplimiento".