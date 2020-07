Conmovedora catarsis de una trabajadora de la salud: "A todos nos agarran 5 minutos de llanto"

Ella trabaja en la salud desde hace muchos años. No sería exagerado decir que ha dedicado su vida a la profesión. Pero detrás de su innegable entrega al oficio hay una persona que necesita hacer su catarsis, bajar por un rato la guardia; sobre todo, en estos tiempos de pandemia donde no se habla ni hace nada que no esté relacionado con el temible coronavirus.

El texto que compartimos fue publicado en su muro de Facebook. Su nombre no figura por expreso pedido de ella, pero en su persona resumimos las de tantas y tantos auténticos obreros de la salud, que en Mendoza, la Argentina y el resto del mundo, día a día luchan a destajo contra ese enemigo invisible al que tanto cuesta darle pelea.

Una humana descarga

"Todos los días me pasa. Soy personal de la salud y en la charla con todos mis compañeros y amigos, todos me confesaron algo que nos venía pasando pero lo callábamos.

En algún momento del día, casi siempre cuando termina la jornada de trabajo y baja la adrenalina, en ese momento de reflexión que usamos en el viaje de regreso a casa, a todos nos agarran cinco minutos de llanto.

Una descarga de angustia, de incertidumbre y el miedo de no saber si estamos llevando a casa al ya 'tan famoso' enemigo con nosotros.

No pido aplausos, hacemos lo que tenemos que hacer. Aunque debo confesar que es muy reconfortante y nos emocionan hasta las lágrimas. Pero sepan que sí tenemos miedo, sólo que nos secamos las lágrimas (nos lavamos las manos) y seguimos adelante.

Todo aquel que no esté obligado a salir y pueda protegerse en el mejor lugar que nos podría tocar protegernos, en el hogar, hágalo.

¡Quedate en casa!".