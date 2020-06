"El Estado necesita una zanahoria para incentivar al sector privado"

La caída del 26,4% interanual que informó el INDEC de la Economía en el mes de abril, explican los especialistas, es la más grande que se haya tenido en nuestro país desde el año 1900. Damián Di Pace, analista económico, habló con After Office, en MDZ Radio, para arrojar luz sobre la situación actual.

A pesar de que la pelea con el coronavirus sigue adelante, la realidad en las distintas provincias de Argentina difiere mucho. Mientras algunas, como San Juan, Neuquén, San Luis, Salta, Mendoza y Misiones, reabren sus centros comerciales en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires se retrocede a fase 1 a partir de mañana. Por lo que según señala Di Pace tenemos que entender que "hay una Economía de cuarentena y otra de pandemia". "La primera es una restricción muy grande a la actividad económica y es lo que se está viviendo en el AMBA. Y después tenés la de pandemia porque a pesar de que Mendoza salga de una fase más estricta de cuarentena. En definitiva te queda una economía que implica distanciamiento social, actividades sociales que no se pueden realizar, servicios que no se pueden prestar, etc. Esto genera un impacto muy grande en el deterioro de la actividad económica", explica.

El apagón económico de esta primera mitad de 2020 trae dolorosos recuerdos como el trimestre entre diciembre de 2001 y marzo de 2002. Se trata de un momento histórico que no tiene vistas de terminar pronto. En el detalle del informe de INDEC se especifica que los sectores que mostraron mayores caídas fueron Construcción (-86,4% i.a.) y Hoteles y restaurantes (-85,6% i.a.). Por su parte, los que más incidieron en la retracción del nivel general de la actividad fueron Industria manufacturera (-34,4% i.a.) y Comercio (-27,0% i.a.).

En este marco de situación, el diseño de un plan de salida de la pandemia resulta imperioso, remarca con urgencia Di Pace."Si un comercio o industria se está fundiendo o un clase Pyme perdió el laburo, hay que tratar de generarles un horizonte de que en algún momento esto se va a revertir". Para eso, luego de 9 años de caída de la inversión en nuestro país, hay que cambiar las reglas de juego para que se quiera invertir en Argentina: "Esto implica aquello que no se quería hacer como la reforma tributaria y laboral, pero que ahora será fundamental hacerlo".

"Es importante tener en cuenta que el ahorro privado en Argentina en el sistema financiero no existe, que no tenemos ahorro público y que si lo que queda es ahorro privado, está afuera del sistema", agregó. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la emisión monetaria que se ha realizado en estos meses, a los dólares "hay que atraerlos a baldazos" argumenta el analista económico. Pero quién después de haber cerrado su empresa, perdido su empleo, va a querer sacar "el dolarcito de abajo del colchón para en algún momento poder volver a emprender. Claramente la zanahoria tendrá que ser muy grande y muy dulce para que esos dólares vuelvan al mercado". El Estado no debería estar apostando sólo a la obra pública, si no que tendrá que incentivar al sector privado.

El pasado fin de semana, el Presidente Alberto Fernández y el Ministro Martín Guzmán se reunieron con el objetivo de elaborar una última propuesta para la negociación de la deuda. Se trata del "máximo esfuerzo" que Argentina puede ofrecer. Aunque cada vez se creyó que estaba cerca el final y se inauguró una nueva fecha, el analista Di Pace cree que se va a llegar a un nivel de acuerdo. Según repasa el especialista, "Argentina en su primer diseño ofrecía 21 dólares de cada 100. Después pasó a 42/47 dólares con lo que se fue acercando. Y ahora las puntas están más cercanas como para cerrar en 52/53 dólares cada 100". Si bien la fecha no puede decirse porque aún quedan algunas cuestiones legales y en ese sentido las negociaciones están abiertas, vale señalar que "queda muy poco pues debe cerrarse antes del 30 de Julio". Recordemos, señala finalmente el analista económico Damián Di Pace que este es un paso previo a una negociación mucho más extensa que es la de Argentina y su deuda con el FMI, ya que recién allí podrá el país salir a los mercados de deuda nuevamente.

