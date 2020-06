¡Quedó con la cara arruinada! La grotesca foto de una estrella internacional tras un accidente

La cantante británica Sophie Ellis-Bextor compartió imágenes de cómo quedó su rostro tras un aparatoso accidente que la mandó a Urgencias.

Según cuenta el tabloide The Sun, la estrella que se hizo conocida internacionalmente en la década del 2000 se accidentó mientras pedaleaba por la rivera del Támesis.

Tras la caída, la cantante de 41 años fue trasladada a Urgencias debido a los golpes y cortes que presentaba. Con buen humor, Sophie compartió una foto de cómo había quedado, pero en blanco y negro, ya que si no la imagen hubiera sido "muy sangrienta".

Junto a la foto escribió: "Terminé en A&E (Accidentes y Emergencias) anoche después de que me caí del camino de sirga al costado del Támesis en mi bicicleta durante una bicicleteada nocturna".

"Puse la foto en blanco y negro para que no sea demasiado sangrienta. Estoy bien, solo un poco magullada y dolorida", expresó la intérprete de Murder On The Dance Floor.

"Quiero agradecer al equipo de la ambulancia y al personal del hospital West Mid (donde nací, por cierto) por pegarme de nuevo", cerró.