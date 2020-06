Una gran noticia: cinco videojuegos para jugar gratis este fin de semana

Este fin de semana no hay muchos nuevos videojuegos gratuitos, ya sea para su descarga o prueba. No obstante entramos en invierno, y con el cambio de estación plataformas como Steam apuestan fuerte por una agresiva campaña de ofertas que dejarán poco protagonismo a estos títulos que cada viernes nos alegran el fin de semana. Pero sigue habiendo varios para PC y Xbox One.

AER - Memories of Old [PC]

Tipo: ¡Descárgalo y quédatelo para siempre!

Epic Games Store nos ofrece esta próxima semana una bella aventura de mundo abierto y exploración que destaca por tener un estilo artístico vibrante y minimalista. En AER - Memories of Old los jugadores tendrán la oportunidad de transformarse en un ave y empezar a recorrer una tierra de islas flotantes en el cielo, habiendo de adentrarse en unas ruinas perdidas para descubrir los misterios este mundo.

Descarga gratis AER - Memories of Old en Epic Games Store hasta el 2 de julio.

Farming Simulator 16 [PC]

Tipo: ¡Descárgalo y quédatelo para siempre!



Dentro de la tienda de Microsoft para PC disponemos de la opción de conseguir gratis varios videojuegos, entre ellos Farming Simulator 14 y Farming Simulator 16. Se tratan de dos videojuegos de la exitosa saga de Giants Software centrados en experiencias para dispositivos móviles, pero que también pueden disfrutarse desde PC siendo quizás una buena puerta de entrada al simulador agrícola.

Descarga gratis Farming Simulator 16 en Microsoft Store.

Hitman 2 [Xbox One]

Tipo: Prueba por tiempo limitado

Entre los Días de Juego Gratis de Xbox Live se nos ofrece la oportunidad de acceder a todos los contenidos de dos ubicaciones en concreto, Miami y Nueva Zelanda. Una buena ocasión para decidir si lo tuyo es tomar el papel del Agente 47 y viajar por el mundo en una semana donde, además, IO Interactive ha profundizando en los detalles de la que será la tercera y última entrega de la saga, Hitman 3.

Prueba gratis Hitman 2 en XBL hasta el 29 de junio.

Stardew Valley [Xbox One]

Tipo: Prueba por tiempo limitado

Dentro de Xbox Live también disponemos este fin de semana de la opción de disfrutar a Stardew Valley, una de las grandes sorpresas indie en los últimos años que nos propone aprender a llevar con éxito las riendas de una granja que heredas de manos de tus abuelos. Un título bastante complejo que todavía hoy sigue siendo de los juegos más populares en plataformas digitales.

Prueba gratis Stardew Valley en XBL hasta el 29 de junio.

Stranger Things 3: The Game [PC]

Tipo: ¡Descárgalo y quédatelo para siempre!

Para impaciencia de millones de espectadores en todo el mundo, la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix parece que se hará esperar varios meses aún, motivo por el cuál quizás podamos saciar nuestras ganas de volver a enfrentarnos al Mundo del Revés en Stranger Things 3: The Game, un videojuego de acción cooperativa cargado de puzles que esta semana regalan en Epic Games Store.

Descarga gratis Stranger Things 3 en Epic Games Store hasta el 2 de julio.