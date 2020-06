Tenía denuncias, pero la golpeó, la apuñaló y la dejó al borde de la muerte: fue detenido

Un hombre de 25 años, que se mantenía prófugo de la justicia por haber intentado matar a su ex pareja (23) de varias puñaladas, fue detenido en las ultimas horas en un domicilio de la ciudad bonaerense de Villa Gesell, informaron hoy fuentes policiales.



Tras varios meses de investigación, personal de la Subddi Villa Gesell detuvo esta tarde, en una vivienda de la calle 14 y 142 de esa ciudad balnearia, a un hombre buscado desde septiembre pasado por haber intentado matar a su ex pareja propinándole varios golpes de puño y cortes en distintas partes del cuerpo.



El hecho que motivó la detención se produjo en septiembre del año pasado, cuando el hombre celoso y despechado irrumpió en el domicilio de su ex pareja situado en la localidad de Villa Gesell y tras darle varios golpes de puño, agarró un cuchillo y se lo comenzó a clavar en distintas partes del cuerpo, indicó una fuente de la investigación.



La víctima logro huir y salir a la calle para pedir auxilio a los vecinos, que la socorrieron rápidamente. Tras radicar la correspondiente denuncia penal, donde intervino la Fiscalía de Villa Gesell, su titular, la doctora Verónica Zamboni, ordenó la investigación a la Subddi de la ciudad balnearia.





El acusado, que con anterioridad a este hecho ya tenía varias denuncias por violencia, permanecía detenido en una dependencia policial de Villa Gesell, imputado por el delito de "homicidio en grado de tentativa", el cual prevé dura pena de efectivo cumplimiento.